Видео с белками в дендропарке Шымкента покорили горожан

Весна в Шымкенте в самом разгаре. Об этом свидетельствуют белки, которые активно начали показываться в дендропарке города, передает OTYRAR.

На видео пушистые обитатели парка активно перепрыгивают с деревьев на перила. По словам экологов, в этот период у белок пик активности. Они добывают себе пропитание.

В дендропарк белок привели еще в далеком 2011 году, сейчас по верхушкам деревьев прыгают «дети» и «внуки» тогдашних новоселов.

Жители мегаполиса приходят в парк, чтобы посмотреть на пушистых грызунов.