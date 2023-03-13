Водитель Мерседеса «нагазовал» на штраф

Водитель Мерседеса решил показать на что способен его железный конь и поплатился.

Автолюбитель прокручивал колеса стоя на месте. Видеозапись попала в руки полицейским.

За «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия либо прогона животных вне специально отведенных мест и по дорогам с усовершенствованным покрытием, а также ограничение видимости средств регулирования дорожного движения вследствие установки различных сооружений или посадки зеленых насаждений, или несвоевременной их подрезки» на водителя был составлен протокол.

Правда, заплатит он не так много, штраф за это правонарушение на физических лиц составляет всего два МРП.