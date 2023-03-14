Выбросы алюминиевого завода отравляют жителей микрорайона Батыс

10 лет жители микрорайона Батыс вынуждены дышать загрязнённым воздухом.

Их жизнь отравляет завод по производству алюминия, говорят люди. Они жалуются на аллергию, дети покрываются сыпью и язвами.

Акбопе Рыскулбекова жительница г.Шымкента:

«В 2-3 часа ночи включают гигантские печи, без фильтра. Дым ядовитый распространяется по всему жилому массиву. К пяти утра невозможно дышать и уснуть из-за запаха. Завод должны были перенести в марте, но он — работает».

Жумагуль Сырбаева жительница г.Шымкента:

«У моей абсолютно здоровой дочери выявили онкологию в 2020 году. После того, как мы сюда переехали. Это результат двухлетнего вдыхания ядовитого воздуха. Разве вам это нужно? Нам не нужно. Нам нужно уничтожить это!».

С многочисленными жалобами жители не раз обращались к представителям завода. Только вот никакого результата не последовало, говорят горожане.

Жанболат Абуов житель г.Шымкента:

«Мы слышали от людей, работающих на этом заводе, что фильтр заменили в 2015 году. Он действует всего 3 года. После этого его не заменили. Вот отсюда видно, как ночью дымит завод. Все дети болеют из-за этого. Всё тело детей в ранах. Инфекционная больница переполнена. Что еще нужно? Нужно закрыть завод».

Экологи говорят: смогут принять меры по окончании проверки. Предприятие обследуют на предмет выброса загрязняющих веществ.

Берик Сакенов руководитель отдела департамента экологии г.Шымкента:

«Вчера к нам поступило обращение. После обращение, наши специалисты придут и проверят. Если какие-то выбросы в воздухе превышают норму, то назначат проверку. По её итогам, будет вынесено решение».

Аким Абайского района просит потерпеть до августа. К этому времени завод обещают вынести за пределы города.

Бухарбай Парманов аким Абайского района г.Шымкента:

«Руководители завода заявили, что они ведут строительные работы по передислокации своего завода из Бадамской индустриальной зоны. Они объявили, что работы продлятся до августа».

В микрорайоне Батыс, работа алюминиевого завода — не единственная проблема. Люди жалуются на бездорожье и нехватку школ.