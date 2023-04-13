33-градусная жара ожидается в Шымкенте

Сегодня и завтра в Шымкенте установится максимально жаркая погода.

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие 3 дня.

Четверг, 13 апреля, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 29-31 тепла.

В пятницу, 14 апреля, также сохранится переменная облачность, без осадков, зато столбики термометров поднимутся до 33 градусов. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с.

Похолодает в субботу, воздух прогреется лишь до 18-20 градусов тепла, ночью 12-14. днем 18-20 тепла. Переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, временами порывы 15-20 м/с.

Следующая неделя обещает быть прохладной. Предварительно, температура воздуха будет держаться на отметке 13-15 градусов тепла.