8 тысяч детей смогут бесплатно посещать кружки и секции в Шымкенте

В Шымкенте в рамках Дорожной карты по развитию системы образования в мае введут в эксплуатацию «Дворец школьников» и «Школу искусств».

Таким образом 8 тысяч детей будут охвачены бесплатным дополнительным образованием.

По информации управления образования города, улучшается инфраструктура и материально-техническое оснащение учебных учреждений. Для 141 школы приобретены 320 интерактивных панелей, кабинеты химии и биологии. В результате доля предметных кабинетов увеличилась с 72% до 85%.

Кроме того, на территории 4 школ начато строительство типовых спортивных площадок. Завершается строительство пристроек к школам №65, 8 и 45, которые помогут разгрузить организации образования города.

В июне текущего года завершится строительство пристройки последней модели к Шымкентскому аграрно-техническому колледжу.

Напомним, дорожная карта по развитию системы образования города Шымкент включила в себя и вопросы безопасности детей. Ее реализация повысила уровень оснащения системами видеонаблюдения, турникетами, тревожными кнопками с подключением к Центру оперативного управления до 100%. На сегодня все школы города обеспечены специализированной охраной I степени.