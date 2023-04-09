9-летняя девочка разработала препарат из полыни в Туркестанской области

Разработка ученицы третьего класса в скором времени станет эффективным помощником в борьбе с кашлем, болью в горле и гельминтами, передает корреспондент OTYRAR.

Препарат из полыни, по словам Хадишы Абдихалык, обладает выраженными антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим и успокаивающим свойствами.

Хадиша Абдихалык, юный изобретатель:

«В состав лекарственной смеси от кашля входят мёд, семена полыни и бараний жир. Семена полыни дети пить не могут, очень горькие, поэтому мы добавили мед, а мазь делается на основе жира и полыни. Её можно применять при болях в суставах. Моей бабушке нравится, говорит, помогает».

Целебные свойства полыни людям были известны давно. Заинтересовало это и девятилетнюю Хадишу. В разработке препаратов ученице помогали в школе.

Хадиша Абдихалык, юный изобретатель:

«Полтора года назад мой отец принес домой полынь. Когда я спросила «что это», он ответил: «лекарство от многих болезней». Мне стало интересно. Потом я начала искать информацию, что можно сделать из полыни. И решила сделать лекарство и мазь».

И это не единственное достижение школьницы. На республиканском конкурсе научных проектов Хадиша представила фиточай, средство от гельминтов и мыло от перхоти. Её разработки выделили среди сотен других казахстанских школьников и дали заслуженное первое место.

Жанар Омирбекова, учитель средней школы им. Амангельды:

«Хадиша сама предложила работу по исследованию полыни. К этому времени она уже многое знала об этом лекарственном растении. Хадиша вела дневник, записывала свои наблюдения: как растёт полынь, когда цветёт, какой она высоты. Всё началось с фиточая, а потом разработали мазь и лекарство».

По словам Хадишы, полынь — это еще и природный антисептик, способный бороться с вирусами.