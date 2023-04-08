Четыре человека погибли под колесами автобуса

Жуткая трагедия произошла сегодня в Шымкенте. Автобус без водителя в салоне вышел на встречку, передает OTYRAR.

Трагедия произошла на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова. В последствии ДТП по данным горздрава погибли 4 человека две женщины и подросток.

Несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице.

Выяснилось, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент автобус по склону совершил самопроизвольное движение и наехал на пешеходов.

В данное время на месте работают дознаватели и криминалисты. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса. Водитель водворен в ИВС.