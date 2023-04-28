Два микрорайона подключат к центральной канализации в Шымкенте

Проблемным вопросом в микрорайонах Улагат и Жулдыз, что находятся в Енбекшинском районе, была канализация.

Сегодня Мурат Айтенов провел отчетную встречу с жителями района и рассказал о работах, которые уже проделаны. Также аким поделился планами по благоустройству района в будущем.

Он поделился, что в 27 многоэтажных домах в жилом массиве Жулдыз проводят работы по обеспечению канализацией. А в микрорайоне Улагат работы завершаться к концу 2023 года.

Градоначальник назвал сколько процентов граждан обеспечены светом, газом и питьевой водой в районе:

94,5% -питьевой водой;

98,3%-электрическим освещением;

90,7%-природным газом.

На встрече присутствовали все районные акимы. Мурат Айтенов отметил, что требования населения нужно всегда выполнять незамедлительно.