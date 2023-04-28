Эрдоган появился на публике после инцидента в прямом эфире

Еженедельный обзор мировых новостей за неделю от корреспондента OTYRAR.

Реджеп Тайип Эрдоган подключился к церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый реактор турецкой АЭС «Аккую».

Электростанция, которую Росатом построил в Аккую, обошлась компании в 20 млрд долларов, а ее мощность составила 4800 мегаватт.

Напомним, во вторник турецкому лидеру стало плохо в прямом эфире, где он давал интервью. С тех пор, вокруг здоровья Эрдогана возникло много слухов.

В четверг директор по связям с общественностью президента Фахреттин Алтун опроверг сообщения в соцсетях о проблемах со здоровьем у Эрдогана. А министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о том, что последствия инфекционного гастроэнтерита у президента уменьшились

Жара в Испании вышла из-под контроля

В самом жарком городе Европы — Кордове, что находится в Испании, метеорологи зафиксировали аномальную для апреля температуру- 38,7°C.

«Это ненормально, температура воздуха в этом году полностью вышла из-под контроля», — заявил в интервью Би-би-си представитель метеослужбы Испании Каэтано Торрес.

Причиной жары, специалисты считают приход горячего воздуха из Африки. Из-за аномальной температуры школы в Испании поменяли расписание, поезда метро в Мадриде стали ходить чаще, чтобы люди не слишком долго ждали на раскаленных платформах, купальный сезон начнется на месяц раньше обычного, чтобы народ мог охладиться в бассейнах.

На Навального завели дело об экстремизме и терроризме

На российского оппозиционера Алексея Навального, который уже отбывает 10-летний тюремный срок за мошенничество, завели новое уголовное дело. На этот раз ему предъявили обвинения об экстремизме и терроризме. Ему грозит пожизненное заключение. Сам Навальный считает это политической вендеттой, организованной Кремлем.