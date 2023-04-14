Утечка секретных документов и скандал вокруг Далай ламы: итоги недели

На этой неделе новостные ленты пестрили громкими заголовками.

Досталось даже 87-летнему Далай-ламе. Обо всем по порядку, кратко и понятно расскажет корреспондент OTYRAR.

«Пососи мой язык» скандал вокруг мальчика и Далай-ламы.

В сети распространили ролик, который был снят аж в феврале этого года. На видео лидер в изгнании целует ребенка в губы, прижимается к нему лбом, высовывает язык и предлагает его пососать.

После, духовный лидер снова обнимает мальчика и советует ему общаться с людьми творящими мир и счастье вокруг.

Все это происходило в его резиденции в Индии Дхарамсале. Там, Далай-лама проводил встречу с 120 школьниками, которые прошли программу М3М Group.

Общественность такую избыточную нежность не поняла после чего пресс-служба ламы принесла извинения.

Для объективности, отмечу, что тибетские бабушки и дедушки часто так дразнят детей. Тогда ребенок хихикая вырывался. Далай-лама часто попадает в такие скандалы, к примеру в 2019 году он объявил, что на его место должна прийти только привлекательная женщина.

В утечке секретных документов Пентагона подозревается 21-летний парень

21-летний сотрудник ВВС США Джек Тейшер подозревается в утечке документов Пентагона, в одном из них говорится о том, как США следила за Украиной и об их уязвимых местах в обороне.

The New York Times рассказали, что в документах разведки рассматривают различные исходы войны: смерть Путина, Зеленского или смена руководства российской армии.

Как передают Washington Post, Джек Тейшер распространял информацию группе единомышленников, которые разделяют его .»любовь к оружию,военному снаряжению и Богу».

По «Гарри Поттеру» снимут сериал

Фанатов Поттерианы ждет сериал, за который взялась компания Warner Bros Discovery. Актерский состав будет полностью обновлен, а исполнительным продюссером выступит автор эпопеи Джоан Роулинг.

По её словам, сериал будет приближен к книге. Но похоже сериал мы увидим не скоро, его выход может растянутся на 10 лет. И скорее всего многие, кто вырос на Гарри Поттере посмотрит сериал уже со своими детьми.