Смертельную давку устроили люди во время благотворительной акции

Корреспондент OTYRAR провела небольшой обзор мировых новостей. В своем материале она расскажет о самых громких событиях уходящей недели.
Смертельная давка в Йемене
В последние дни священного месяца Рамадан два предпринимателя решили организовать благотворительную акцию. Они объявили о том, что населению выдадут по 9 долларов. Эта новость спровоцировала настоящую давку на территории одной из школ Саны-столицы Йемена.
Представитель министерства заявил, что причиной давки стала раздача помощи без согласования с местными властями. Напомню, что с 2015 года, после изгнания официальной власти Йемена, Саной управляет проиранское движение хуситов.
Очевидцы заявили, что двое хуситов стреляли в воздух дабы контролировать ситуацию. Но одна из пуль попала в электрические сети, что вызвало хлопок, а он в свою очередь панику среди населения.
Сейчас известно о 85 погибших, число жертв растет. Известно, что среди них много женщин и детей.
С Алека Болдуина сняты все обвинения
Об этом сообщают BBC. Актеру были выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс и ранении еще одного участника съемочной группы в 2021 году. Трагедия произошла на съемке вестерна «Раст».
О снятии обвинений было объявлено менее чем за две недели до начала судебного процесса. К слову, в этот же день объявили о возобновлении съемок того самого фильма. Муж погибшей выступит как исполнительный продюсер.
«Мы довольны решением о закрытии дела против Алека Болдуина и призываем к полноценному расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», — заявил адвокат Болдуина Люк Никас.
Напомню, Алек Болдуин репетировал сцену, в которой он должен был выстрелить из револьвера, на съемочной площадке, когда оружие выстрелило. Пуля попала в грудную клетку 42-летней Хатченс и задела режиссера фильма Джоэла Соузу.
Бомба упала на российский Белгород
Утро пятницы началось с новости о том, что Белгороде прогремел взрыв. Как выяснилось, российский военный самолет Су-34 сбросил бомбу на город из-за нештатного инцидента.
В ходе взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров, а одна из легковых машин из-за сильной волны оказалась на крыше магазина.