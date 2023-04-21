Смертельную давку устроили люди во время благотворительной акции

Корреспондент OTYRAR провела небольшой обзор мировых новостей. В своем материале она расскажет о самых громких событиях уходящей недели.

Смертельная давка в Йемене

В последние дни священного месяца Рамадан два предпринимателя решили организовать благотворительную акцию. Они объявили о том, что населению выдадут по 9 долларов. Эта новость спровоцировала настоящую давку на территории одной из школ Саны-столицы Йемена.

Представитель министерства заявил, что причиной давки стала раздача помощи без согласования с местными властями. Напомню, что с 2015 года, после изгнания официальной власти Йемена, Саной управляет проиранское движение хуситов.

Очевидцы заявили, что двое хуситов стреляли в воздух дабы контролировать ситуацию. Но одна из пуль попала в электрические сети, что вызвало хлопок, а он в свою очередь панику среди населения.

Сейчас известно о 85 погибших, число жертв растет. Известно, что среди них много женщин и детей.

С Алека Болдуина сняты все обвинения

Об этом сообщают BBC. Актеру были выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс и ранении еще одного участника съемочной группы в 2021 году. Трагедия произошла на съемке вестерна «Раст».

О снятии обвинений было объявлено менее чем за две недели до начала судебного процесса. К слову, в этот же день объявили о возобновлении съемок того самого фильма. Муж погибшей выступит как исполнительный продюсер.

«Мы довольны решением о закрытии дела против Алека Болдуина и призываем к полноценному расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», — заявил адвокат Болдуина Люк Никас.

Напомню, Алек Болдуин репетировал сцену, в которой он должен был выстрелить из револьвера, на съемочной площадке, когда оружие выстрелило. Пуля попала в грудную клетку 42-летней Хатченс и задела режиссера фильма Джоэла Соузу.

Бомба упала на российский Белгород

Утро пятницы началось с новости о том, что Белгороде прогремел взрыв. Как выяснилось, российский военный самолет Су-34 сбросил бомбу на город из-за нештатного инцидента.

В ходе взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров, а одна из легковых машин из-за сильной волны оказалась на крыше магазина.