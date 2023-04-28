В МИОР будут пресекать служебные домогательства

Для этого в министерстве информации и общественного развития утвердили политику по защите от харассмента.

Это первое министерство в стране, которое выступило с такой инициативой. Теперь их сотрудникам нельзя вербально и невербально, а также физически проявлять нежелательные действия по отношению к своим коллегам. Специалисты говорят, это хорошая практика, которая поможет защитить казахстанских женщин от нападок.

Нарушать личное пространство, отпускать сальные шутки, непристойные анекдоты, свистеть вслед, приставать, оскорблять, даже в сети и создавать напряженную рабочую обстановку запретили в министерстве информации и общественного развития. В ведомстве утвердили политику по защите от харассмента. Под запретом поведение, причиняющее неудобство или вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни. Харассмент запрещается как между сотрудниками министерства, так и в отношении других людей.

«Человек, который подвергся харассменту должен незамедлительно сообщить ответственному по этике, либо своему непосредственному руководителю, и если эти действия будут подпадать под уголовные или административные нарушения, то мы передадим дело в правоохранительные органы, в остальных случаях мы будем действовать в рамках нашего законодательства и эти случаи будет рассматривать дисциплинарная комиссия», — говорит Орал Куспаев директор департамента управления персоналом МИОР РК.

По словам общественников, харассмент давно и жестко пресекается в европейских странах. В нашей же стране, некоторые его виды, даже поощряются. Посвистеть вслед красивой девушке или подать сигнал на машине считается вроде как комплиментом.

На самом деле это виды харассмента. Все начинается с малого, и может перерасти в настоящие домогательства.

«В коллективе работодатель начинает домогаться до своих подчиненных, учителя до своих учеников, проводник в поезде к пассажирам за это остаются всегда безнаказанным. На уровне законодательства Республики Казахстан должны быть внесены изменения. У нас на первом месте «уят», стыдно вдруг кто-то узнает, кто-то не так скажет, не так посмотрит и они эту обиду стараются держать в себе. Женщины, если зная, что они защищены законом могли бы себя защитить», — говорит Тореайым Султанова, депутат маслихата Шымкента.

По словам юристов, бороться с харассментом в Казахстане только начинают. И пока, на практике, серьезных наказаний по закону, кроме выговоров и увольнений, обидчики не понесли.

«Можно записать видео, аудио, камеры стоят во многих организациях, можно у охраны попросить видео. У нас только начинается эта практика, у нас же как, берется все с запада, как запад покажет как это надо делать, мы перенимаем, я еще не слышал в практике, чтобы были какие-то жесткие меры. Если изменения будут приняты жесткие, то будет наказание, пока же это не составляет такого серьезного правонарушения, пока это так на уровне увольнений», — говорит Евгений Яворский юрист.

Менять нужно не только законы, но и менталитет, уверены специалисты. Тогда казахстанские женщины будут чувствовать защищенность в коллективе, поездах и на улице, даже в темное время суток.