Как клуб анонимных алкоголиков помогает справиться с зависимостью

Тему для этой статьи я начала выбирать на Страстной неделе, то есть накануне Пасхи.

Настроение у меня было соответствующее. Захотелось написать что-нибудь просветленное и богоугодное. И я вдруг вспомнила одно объявление, которое прочла где-то месяц назад. Там говорилось, что в Шымкенте при храме иконы Казанской Божьей Матери по улице Московской начало свою спасательную работу Содружество анонимных алкоголиков «Свобода».

Предвижу законный вопрос: каким образом у меня в мозгах смонтировались алкоголики и Светлая Пасха? А может, потому что церковь и в этот раз берется за спасение нас, грешных. И благонравных, и мятежных, и аскетов, и алкоголиков в том числе. Для нее все души равны.

Закрытый клуб по интересам трезвости

Принципиально не буду ничего писать про алкоголизм. Это не научно-просветительская брошюрка по проблемам нравственного, психического и физического здоровья. У каждого из нас есть масса живых примеров по этой теме, каждый может рассказать историю той или иной степени трагического накала. Оттолкнусь от того, что тоже знает почти каждый. Первое: алкоголизм – это болезнь. Второе: он не лечится. Третье: бывших алкоголиков не бывает.

С этим недугом давно и трудно борется медицина – как народная, так и традиционная. Государственное здравоохранение массово и планово раскинуло сети наркологических диспансеров и даже стационаров для принудительного лечения. Толк от них, мягко скажем, небольшой. Знаю один пример из жизни. Отлежал один заядлый алкоголик в таком учреждении положенный срок и тут же пришел к приятелю. Поставил бутылку на стол и говорит: «Уф-ф-ф, освободился. Это дело надо обмыть!» И понеслось…

Так каким же образом какая-то общественная организация, далекая от всякой медицины, берется за дело спасения пропащих «алкогольных» душ? И не профанация ли это, прикрывающаяся благими намерениями, не улавнивание ли людей в какие-то неведомо коварные сети секстантского свойства? Именно в этом часто подозревают подобные общества закрытого, «анонимного» типа, основанные на принципе психотерапевтической работы с людьми. Попробуем разобраться.

Скажи мне, кто ты?

Разумеется, я и раньше слышала о подобных сообществах. Кроме людей с алкогольной зависимостью, в такие объединения приходят и другие потерпевшие от разных негативных слабостей. Например, давно существует Общество анонимных наркоманов. А в российском фильме «Я худею», если кто смотрел, упомянуто Общество анонимных обжор, которое сбило в кучу тех, кто комплексует по поводу своего лишнего веса. Принцип работы таких сообществ, сплоченных общей бедой, примерно одинаков.

Изложу в упрощенном варианте. Члены группы садятся в кружок и по очереди представляются друг другу: «Меня, (допустим), зовут Сергей. Я – алкоголик (наркоман)». И начинает всем рассказывать свою историю. При этом никто никому не лезет в душу, не допекает расспросами о подробностях, не выясняет место жительства или место работы. Кто захочет – сам расскажет. То есть здесь свято соблюдается принцип абсолютной анонимности. В этом и привлекательность задумки. Вот слышала, что небезызвестный американский актер Бред Питт как-то публично поблагодарил своего наставника из «анонимных алкоголиков» за избавление от жуткого запойного пития. Так это было его добровольное желание, никто за язык не тянул, как не просил пикантных подробностей о причинах личного алкоголизма, связанных с бурным разводом с супругой Анжелиной Джоли.

Из вышесказанного, наверное, понятно, что общества анонимных алкоголиков (принятая аббревиатура АА) выдуманы не в нашем Отечестве, а именно в США. Идея возникла, согласно «Википедии», 10 июня 1935 года. Впрочем, в других источниках указаны разные годы: и 1936, и 1938, но это не так важно. Отцами-основателями стали американские граждане, естественно, бывшие алкоголики Билл Уилсон и Боб Смит. Ими сформулировано определение целей и задач сообщества: «Анонимные алкоголики – это содружество, объединяющее людей, которые делятся друг с другом своими опытом, силами, надеждами, чтобы решить общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма». Идея оказалась настолько жизнеспособной, что быстро перекинулась почти на все страны мира.

Единственное условие для членства АА – желание бросить пить. Его члены не платят ни вступительных, ни членских взносов. Они сами себя содержат на добровольные пожертвования. Если кто усмотрел в последнем предложении какой-либо подвох, то это не так. Можете вообще ничего не жертвовать. Но как, положим, вы поведете себя в ситуации, когда товарищи пригласят вас на традиционное общее чаепитие? Когда на столе к чаю перед вами разложат разные вкусные яства? Съедите и запьете все это задаром с чистой незамутненной совестью? Вера в людей подсказывает: это вряд ли.

К тому же, вопреки расхожему мнению, алкоголик не обязательно сильно запущенная деклассированная личность, у которой в кармане, как говорится, кот наплакал. Среди них встречаются о-о-чень состоятельные и интеллигентные люди, которых в свое время подкосила какая-то экстраординарная жизненная ситуация, и они не сумели выбраться из нее без душевных потерь. Ведь бытует же в народе фразеологизм: «Заливать горе водкой». Это как раз об этом, то есть о том, когда спиртным, как анальгетиком, заливают и снимают боль.

Это антиалкогольное сообщество хорошо еще и тем, что там нет строгой иерархии, выстроенной по вертикали. Нет понятий «начальник», «подчиненный», там все повержены проклятым зеленым змием, поэтому все равны. Есть, конечно, в этих рядах более опытные и продвинутые в своей борьбе с горючей напастью. Но никто не довлеет над другим, не подавляет чужую волю своим авторитетом. А те, кто достиг долгожданных успехов на пути противоборства, берут как бы шефство над начинающим борцом. К ним больше подходит мягкое слово «наставник».

Взгляд изнутри

Чтобы подробнее узнать о работе свежеиспеченного общества, я позвонила по указанному в объявлении телефону. Мне ответил доброжелательный мужской голос. Я представилась. В свою очередь, спросила: с кем имею честь разговаривать, с руководителем объединения, куратором или кем-то еще? Голос простодушно ответил: «Я просто Павел. Я алкоголик». «Бывший?» – уточнила я.

«Нет, настоящий, просто я не пью вот уже 12 лет, и всем обязан именно этой программе. Должности здесь у меня никакой нет, у нас нет начальников, мы все одинаково ходим по краю канавы и в любую минуту можем в нее упасть. Вас интересует моя история? Что ж, расскажу.

В прошлом году мы с женой приехали в Шымкент из России. Я, как алкоголик, тут же стал искать себе подобных, то есть группу анонимных алкоголиков. Нашел сразу две. Но они расположены далеко от нашего дома, а живем мы в свинцовском районе. Поскольку я человек верующий, появилась идея открыть такое общество при церкви, которая рядом. Мне навстречу охотно пошел отец Олег, мало того, даже попросил заняться организацией. Нам выделили помещение при церкви – в пристройке на третьем этаже. Пока в группе от 4 до 7 человек. Мы недавно открылись, собираемся по воскресеньям в час дня. Почему такая «плавающая» по численности группа? Потому что у нас нет никакого строгого режима посещения: каждый приходит, когда может и хочет.

Теперь конкретно о моем опыте хронического алкоголизма. 14 лет подряд я пил постоянно и беспробудно. И до работы, и после, а бывало, и во время работы. Каким-то чудом, я удерживался на месте, изобретая отговорки и оправдания. Но начались большие сложности в семье. Я приходил домой поздно, мог надолго пропасть неизвестно где, семью почти не видел: то на работе, то в поисках приключений. Докатился до операции на желчном пузыре. И однажды понял: все, больше так нельзя, пора со своей жизнью что-то делать. Дальше – только неуклонное падение в бездну. На моих глазах люди и семью потеряли, и квартиры продавали, а то и вообще сгорали безвозвратно. Это были люди разного социального статуса – от дворника до топ-менеджера крупной компании.

Но в одиночку справиться с этой бедой однозначно нельзя. Я поначалу обращался к врачам и священникам – ничего не помогало. Единственное место, где мне помогли, – это Общество анонимных алкоголиков. В нескольких словах об этой программе рассказать невозможно, она рассчитана на длительную работу души и совести. Одно скажу, в ней предусмотрено 12 шагов оздоровления под присмотром на

ставника, который дальше тебя прошел по дороге к трезвости».

Теперь к вопросу о том, не напоминает ли это сообщество тоталитарную секту? Ну разве что своей закрытостью, анонимностью и акцентом на психологическое перерождение личности. Но! В этом содружестве царит абсолютная и безоговорочная веротерпимость: в группу может прийти и христианин, и мусульманин, и буддист. Здесь никто ни у кого не вытягивает денег, не ставит каких-либо материальных условий, никого не загоняют в духовную кабалу. В отличие от секты из этого объединения можно в один момент уйти, не попрощавшись. А эти 12 шагов по смыслу очень похожи на хорошие религиозные заповеди. Например, разве противоречит какой-нибудь религии практика просить прощения у тех, кому ты нанес какой-нибудь вред в своей буйной нетрезвой жизни? Допустим, если ты «увел» у кого-то деньги – обязательно надо вернуть. Если ты кого-то обидел, вольно или невольно, надо повиниться. Если ты прелюбодействовал в пьяном угаре, проси прощения у жены и у той, кого совратил. «Мы даже просим прощения у тех, кто уже умер, и не может услышать наше покаяние на этом свете», – говорит Павел.

Разве не светлая установка на добро и веру в самом возвышенном смысле? Никого не собираюсь агитировать. Каждый выбирает свое. А я лично осталась довольна: в преддверии Пасхи, по-моему, выбрала тему нужную и богоугодную…

Елена ЛЕТЯГИНА