Шанс на новую жизнь: как шымкентцев спасают от алкоголизма

Александр Гончар убеждал себя и окружающих, что в любой момент сможет завязать с алкоголем.

18 лет в пьяном угаре прошли как в тумане. Появились серьезные проблемы со здоровьем: ухудшилась память, пропал интерес к жизни. Отрефлексировать свою зависимость и понять, что надо бросать, было нелегко.

Окончательное решение пришло не по щелчку — это был постепенный процесс. Помочь с зависимостью 37-летнему Александру помогла сестра. Это она заставила обратиться за помощью к специалистам, чтобы начать жизнь с чистого листа — без «зеленого змея».

Александр Гончар, пациент центра психического здоровья г. Шымкента:

«Я очень благодарен государству, за то, что есть такое место, где спасают людей, где можно обрести новую жизнь. Прохожу здесь лечение уже 9 месяцев, улучшение на все 100%, и я уже многое знаю. Я хочу посоветовать ребятам, которые стесняются, боятся и идти, я знаю, что это сложно, но это работа для себя, для своего выздоровления. Без трудностей ничего не сделаешь и бороться самим сложно. Главное принять свою зависимость и идти к выздоровлению».

По словам специалистов, для многих алкоголь может показаться безобидным способом расслабиться или повеселиться в компании друзей. Однако со временем вредная привычка становится постоянным спутником и перерастает в тяжелую зависимость, с которой большинству людей сложно справиться самостоятельно.

Людмила Маджуга, заведующая отделением медико-социальной реабилитации центра психического здоровья г. Шымкента:

«Бывает 3 стадии алкоголизма: 1 стадия — начальная, как только человек начинает похмеляться и поправлять свое здоровье алкоголем на следующий день, то мы говорим о том, что сформировалась физическая зависимость и это уже 2 стадия, если человек перестает употреблять ему становится плохо, 3 стадия характеризуется тем, что присоединяются психосоматические расстройства, а это гепатиты, энцефалопатия, панкреатит, психозы, судорожные синдромы, личностное снижение, человек сам себя разрушает».

Врачи говорят, чтобы избавиться от алкоголизма и вернуться к нормальной жизни, важно осознать свою проблему и начать добровольное, незамедлительное лечение. В центре психического здоровья в отделении медико-социальной реабилитации с пациентами работает команда профессионалов, благодаря которым многие зависимые начинают жить без губительной, а порой и смертельной привычки.

Людмила Маджуга, заведующая отделением медико-социальной реабилитации центра психического здоровья г. Шымкента:

«Реабилитация- это основной вид лечения алкоголизма. На сегодняшний день метод групповой психотерапии, который мы используем – это основной и более эффективный вид лечения зависимости, но этот процесс очень сложный».

В Шымкенте на диспансерном учете с алкогольной зависимостью состоят 4 тысячи 789 пациентов, 117 — проходят курс лечения.