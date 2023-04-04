Как оформить инвалидность заочно. Подробно, информативно

«Здоровье – это еще не все. Но ВСЕ – ничто без здоровья!» – говорят, что именно так Сократ ответил на вопрос учеников: «Что такое здоровье?».

С этой истиной не поспоришь. К великому сожалению, с годами мы не здоровеем, а некоторые из нас из-за болезней становятся настолько немощны и беспомощны, что встает вопрос об установлении инвалидности.

Процедура оформления инвалидности долгая, тягостная, хлопотная. Некоторые приходят в отчаяние от необходимости пройти всю диагностику, врачебные комиссии. К счастью, в этом деле появилось послабление – теперь инвалидность можно оформить и в заочном формате.

О деталях этого процесса РАБАТ беседует с руководителем МСЭ 6 Туркестанской области Фаридой Оспановой.

– Фарида Бимахановна, когда возник исходный документ по данной теме?

– 27 июня 2021 года Главой государства был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью». В этом законе и была предусмотрена норма по заочному проведению медико-социальной экспертизы.

Следом совместным приказом Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства труда и соцзащиты и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК был запущен проект «Заочное установление инвалидности», который реализуется по 12 нозологиям (заболеваниям).

– Проект уже апробирован, выявлены и устранены его слабые места, недоработки. Что важно знать тем гражданам, кто намерен приступить к оформлению инвалидности заочно? И правда ли, что как только человек серьезно заболел, он сразу же может оформлять инвалидность?

– Начну с ответа на последний вопрос. Инвалидность оформляется не сразу. Медицинские организации направляют на МСЭ лиц не ранее четырех месяцев с момента наступления временной нетрудоспособности или установления диагноза детям и неработающим лицам, за исключением лиц с анатомическими дефектами и неизлечимых больных со значительными или резко выраженными нарушениями функций организма и отсутствием реабилитационного потенциала.

Забегая немного вперед, отмечу, что процесс заочного освидетельствования инвалидности теперь занимает не более недели с момента отправки всех готовых документов.

– Кого вообще касается заочное освидетельствование?

– На заочное освидетельствование направляются пациенты:

1) не имеющие документов о причинно-следственной связи заболеваний, увечий (ранений, травм, контузий), с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием, чрезвычайными экологическими ситуациями, радиационным воздействием при проведении ядерных взрывов и испытаний, ликвидацией последствий аварий на ядерных объектах, а также связанных с выполнением воинского и служебного долга;

2) с диагнозами, соответствующими перечню нозологических форм.

– Если можно, расскажите об этом перечне нозологий подробнее.

– Перечень нозологических форм, при которых проводится заочное освидетельствование, включает следующие заболевания:

1. Злокачественные новообразования (злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки, органов пищеварения, органов дыхания, костей, кожи и т.д.);

2. Туберкулез всех локализаций;

3. Болезни системы кровообращения у взрослых – последствия цереброваскулярных болезней; острые нарушения мозгового кровообращения, осложненные выраженным гемипарезом или гемиплегией, трипарезом или триплегией, тетрапарезом или тетраплегией, сосудистой деменцией;

4. Болезни мочевыделительной системы у взрослых с терминальной хронической почечной недостаточностью;

5. Психические заболевания, включая умственную отсталость и детский аутизм;

6. Сахарный диабет первого типа у детей;

7. Врожденные и приобретенные анатомические дефекты (отсутствие или ампутация конечности, при наличии рентгенологического подтверждения, при хирургической ампутации – выписки из истории стационарного пациента):

– отсутствие всех пальцев обеих кистей или более высокие уровни ампутации обеих верхних конечностей;

– культи обеих верхних конечностей на уровне верхней трети бедер;

– сочетание экзартикуляции верхней (в плечевом суставе) и нижней (в тазобедренном суставе) конечностей;

– отсутствие всех фаланг четырех пальцев, исключая первые, обеих кистей;

– отсутствие всех фаланг трех пальцев, включая первые, обеих кистей;

– отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями обеих кистей;

– отсутствие трех пальцев с соответствующими пястными костями обеих кистей;

– экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе;

– культи стоп по Шопару;

– культи голеней, в том числе ампутация стоп по Пирогову;

– экзартикуляция бедра;

– высокий уровень ампутации бедра (верхняя треть), не подлежащего протезированию;

– протезированные ампутационные культи обеих нижних конечностей на уровне голени или бедра;

– культя голени или более высокий уровень ампутации одной нижней конечности в сочетании с отсутствием всех фаланг четырех пальцев или более высокой ампутацией одной верхней конечности;

– отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, исключая первый;

– отсутствие всех фаланг трех пальцев кисти, включая первый;

– отсутствие первого и второго пальцев кисти с соответствующими пястными костями;

– отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями;

– отсутствие первых пальцев обеих кистей;

– ампутационная культя одной верхней конечности;

– культя стопы после ампутации по Пирогову, порочная культя на уровне сустава Шопара и более высокие уровни ампутации одной нижней конечности;

– двусторонние культи стоп с резекцией головок плюсневых костей по Шарпу;

8. Болезнь Дауна;

9. Состояние после трансплантации органов (сердца, легких, печени, почки, поджелудочной железы) или после имплантации левого искусственного желудочка сердца (LVAD), имплантация искусственного сердца (BiVAD) (при наличии выписки из истории стационарного пациента с описанием хода операции), при первичном направлении на МСЭ;

10. Болезни крови: апластическая анемия, миелодиспластический синдром, иммунная тромбоцитопеническая пурпура, множественная миелома;

11. Врожденный и приобретенный анофтальм, врожденные рудиментарные глазные яблоки;

12. Лепра.

– Сколько же видов заболеваний… Упаси, Боже! Фарида Бимахановна, какие медицинские информационные системы используются в поликлиниках страны? Где формируется необходимая медицинская документация?

– Сегодня во всех медорганизациях Туркестанской области используется МИС Damumed, которая предоставляет врачам цифровой инструмент для формирования пакета электронных документов, а их через механизмы шлюза «электронного правительства» отправляют автоматически в информационную систему Минздрава, далее – в систему Министерства труда и соцзащиты.

– Каков порядок направления пациента на медико-социальную экспертизу медицинскими организациями?

– Пациент проходит динамическое наблюдение, комплекс диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, данные о которых вносятся медработниками в информационные системы медорганизаций, содержащие сведения о состоянии здоровья пациента/инвалида или в информационные системы МЗ РК.

Лечащий врач пациента при наличии стойких нарушений функций организма, приводящих к ограничению жизнедеятельности, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами, проверяет данные пациента в информационных системах: дату прикрепления пациента к данной медорганизации, дату постановки на D-учет, сведения о лечении, наличии госпитализаций, о листах нетрудоспособности и т.д. Представляет пакет документов на врачебно-консультативную комиссию (ВКК) для решения вопроса о направлении на медико-социальную экспертизу (МСЭ).

ВКК принимает решение о направлении пациента на МСЭ.

– Что происходит далее?

– Лечащий врач в течение одного рабочего дня со дня вынесения решения ВКК заполняет направление на МСЭ, получает у пациента или его законного представителя согласие на сбор, обработку и передачу его персональных данных и сведений, составляющих охраняемую законом тайну, необходимых для проведения МСЭ, а также на регистрацию номера абонентского устройства сотовой связи в базе мобильных граждан (БМГ). В дальнейшем врач уведомляет пациента о направлении на заочное освидетельствование и необходимости направления ответа на SMS-сообщение о согласии на сбор и обработку персональных данных.

Полнота, объем медобследования и обоснованность направления лиц на МСЭ обеспечиваются председателем ВКК направившей медорганизации.

– Знаю, что многие пациенты опасаются утечки их персональных данных…

– Здесь предусмотрены меры защиты. Направление на МСЭ в автоматизированном режиме передается из МИС в информационную систему Министерства здравоохранения РК (ИС МЗ РК), откуда в дальнейшем – в информационную систему Централизованного банка лиц, имеющих инвалидность (ЦБДИ). В ЦБДИ в автоматизированном режиме формируется электронный проект акта МСЭ с обезличенными данными пациента (то есть убирают следующие данные: ИИН, ФИО, дату рождения, адрес проживания, место работы освидетельствуемого лица, данные медорганизации, медработников и законного представителя).

– И кто потом работает с этими обезличенными данными?

– При заочном установлении инвалидности обезличенные данные пациента направляются в электронном виде экстерриториальным экспертам Министерства труда и соцзащиты (МСЭ) по всей республике, где большинством голосов принимается окончательное экспертное заключение на основе медицинских данных пациента. Тем самым данный проект исключает не только хождения граждан по разным инстанциям, избавляет от бумажной волокиты, но и предупреждает все возможные коррупционные риски.

То есть все остальные процессы проходят без участия врача и пациента за счет интеграции информационных систем Министерства здравоохранения РК и Министерства труда и соцзащиты населения РК.

– Сколько времени займет вынесение решения экспертами?

– Эксперты отделов МСЭ других областей рассматривают поступившие документы и выносят экспертное решение в течение трех рабочих дней со дня поступления акта МСЭ. Эти же экстерриториальные эксперты отделов МСЭ с учетом плана реабилитационных мероприятий в меддокументах рекомендуют мероприятия в социальную и/или профессиональную части индивидуальной программы реабилитации.

– Как человек узнает о принятом решении по его инвалидности?

– При присвоении статуса инвалида на мобильный телефон пациента приходит SMS-уведомление, а информация о статусе отображается на сайте еGov.kz.

– Сообщение – это хорошо, а на руки что-то выдается?

– Разумеется. По результатам заочного освидетельствования услугополучателю или его законному представителю выдаются документы:

1) в случае установления инвалидности – справка об инвалидности;

2) в случае разработки социальной/профессиональной части ИПР – выписка из социальной/профессиональной части ИПР;

3) в случае установления степени утраты общей трудоспособности – справка о степени утраты общей трудоспособности;

4) в случаях непризнания инвалидом – извещение о полной реабилитации;

5) в случаях непризнания инвалидом при первичном освидетельствовании, необоснованном направлении на разработку или коррекцию ИПР в связи с отсутствием медико-социальных показаний к ее разработке – извещение об экспертном заключении МСЭ формы №031/у.

Информация о подтверждении инвалидности и электронные формы документов предоставляются через личный кабинет веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz по запросу услугополучателя при наличии ЭЦП и/или с использованием одноразового пароля.

– А если человек, получивший отказ или которому снизили группу инвалидности, скажем, со второй на третью, не доволен решением. Что тогда?

– Услугополучатель или его законный представитель при несогласии с экспертным заключением обжалуют его в территориальном подразделении по месту постоянного жительства.

Освидетельствование по обжалованию проводится отделами методологии и контроля МСЭ других областей в автоматизированном режиме (экстерриториальный ОМК МСЭ), который выносит экспертное заключение. Экстерриториальный ОМК МСЭ выносит экспертное заключение на основании обезличенных данных акта МСЭ в течение десяти рабочих дней со дня его поступления.

В случае несогласия с вынесенным экспертным заключением экстерриториального ОМК МСЭ услугополучатель или его законный представитель могут обжаловать его в другом органе, рассматривающем жалобу, или в суде в порядке, установленном законодательством РК.

Мы надеемся, что процедура освидетельствования для установления инвалидности в заочном формате значительно облегчит жизнь наших граждан. Раньше на это уходило много времени, денег (транспортные расходы) и нервов. А если еще учесть, что не вовремя оформленная инвалидность влекла за собой задержку выплаты пособия, то плюсы нового формата освидетельствования бесспорны и очевидны. Государство делает все возможное для обеспечения прав людей с особыми потребностями.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА

Справка: В Казахстане с 1 января по 3 апреля 2023 г. МСЭ было рассмотрено 64 557 дел, из них 15 169 – заочно, что составляет 23,5%. За этот же период в Туркестанской

области МСЭ было рассмотрено 7 885 дел, из которых 1 516 – заочно (19,2%).

В Шымкенте эти показатели таковы: за аналогичный период было рассмотрено 4 027 дел, из которых 852 – заочно (21,2%).