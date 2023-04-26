Казахстанцы массово жалуются на низкую скорость интернета

5 тысяч жалоб на некачественную связь поступило в правительство с начала года. Об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов.

По его словам, большая часть заявителей недовольна низкой скоростью интернета и качеством связи. На отсутствие интернета жаловались даже жители мегаполисов страны.

«Надо решать эти проблемы. Людей уже не устраивает просто наличие интернета. Этот этап мы прошли. Необходимы качественная связь и скоростной интернет. Ведь казахстанцы осуществляют полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы. Операторам легче платить штрафы за выявленные нарушения, чем вкладывать средства в дорогостоящую инфраструктуру. Эту ситуацию нужно кардинально изменить«, — говорит Алихан Смаилов, премьер-министр РК.

Глава правительства поручил усилить мониторинг качества связи и скорости интернета на территории страны. А также усилить ответственность операторов связи.

«Вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам? За последние три года наблюдается снижение инвестиций в отрасль почти на 60%. Операторам проще заплатить штрафы за выявленные нарушения, чем вкладывать в дорогостоящую инфраструктуру. Данную ситуацию нужно менять коренным образом. Именно на это направлен предлагаемый национальный проект«, — говорит Алихан Смаилов премьер-министр РК.

Чтобы решить проблему некачественного интернета в стране запустят проект «Доступный Интернет». Цель – обеспечить население высокоскоростным интернетом. К 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будет обеспечено технологией 5G.

«В прошлом году мы произвели более тысячи выездов и зафиксировали штраф на сумму 1,7 млрд тенге. До этого за все годы в виде штрафа такую сумму не начисляли. По поручению премьер-министра мы еще больше ужесточим контроль, а штрафы могут достигать 3-5 млрд. Им, конечно, легче эту сумму вкладывать в инфраструктуру. Помимо этого, мы выделяем разные методы субсидий, то есть поддерживаем инвестиционную отрасль», — говорит Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Глава правительства отметил необходимость повсеместно усилить мониторинг качества связи и скорости интернета с учетом соблюдения обязательств операторов связи, а также в кратчайшие сроки доработать нацпроект и внести его на утверждение в администрацию президента.