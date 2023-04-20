Когда некуда идти. Дом мамы приютит женщин с нелегкой судьбой

Шымкентский Дом мамы в этом году отмечает свое десятилетие. За время работы помощь получили около 2 тысяч женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В доме мамы помогают тем, кто не знает как жить дальше и как восстановиться морально и физически. За годы работы удалось избежать больше тысячи потенциальных отказов матерей от новорожденных. Малыши не попали в детские дома и остались в семьях.

БЕРЕМЕННАЯ НА УЛИЦЕ

Одна из постояльцев дома мамы (назовем ее Света) живет тут почти полгода, о ее жизни можно снимать сериалы, говорит женщина. Вспоминать, что было год назад не хочет. Влюбилась в женатого, он обещал жениться, а когда забеременела, отказались все и даже родные. Девушка сразу решила, аборт делать не будет и ребенка никому не отдаст.

«Я когда узнала что беременна, от меня отказались родственники, друзья и мама. Я нашла номер Дома мамы и приехала сюда. Тут мне очень помогли. Я родила сына. Он у меня родился очень крупным, настоящий батыр. Теперь налаживаю связь с родными, уже вроде простили, скоро хочу вернуться домой. Тут мне помогли, дали комнату, живем бесплатно. Все есть», — говорит Светалана Макарова.

ДОМ, ГДЕ НЕ БЬЮТ И НЕ УПРЕКАЮТ

В доме мамы за женщинами ухаживают врачи и психологи, детей регулярно наблюдают педиатры. Сейчас на попечении 8 человек, истории у всех разные: кто-то ушел от мужа тирана, безответная любовь и неожиданная беременность. За время существования Домов мам в Казахстане, приют нашли больше 6 тысяч женщин Казахстана, большинство вернулись в семьи, есть и те, кто нашел свою любовь и вышли замуж.

«Тут живут молодые девушки, которым некуда идти. Тут те, кого родители не принимают, родители говорят, чтобы они оставили ребенка или же сдали в детский дом. А вот наша миссия помочь таким девушкам, которые оказались в такой ситуации. Мы оказываем медицинскую, социальную, юридическую помощь, и все это бесплатно. За 10 лет работы фонда Дома мамы, по Казахстану помощь получили 6133 женщины и молодые мамочки с детьми. А по южному региону 1550 женщин получили помощь», —

говорит Калдар Тонтекова, региональный специалист ресурсного центра «Дом Мамы» ОФ «АНА ҮЙІ» г.Шымкента.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ

В доме мамы не только предоставляют жилье, координаторы помогают с поиском работы, оказывают помощь психологическую и правовую. Специалисты регулярно работают с их семьями, которые не смогли принять женщин в такой ситуации.

По правилам, в Дом мамы берут на шесть месяцев, но, зачастую постояльцев раньше срока либо забирают родные, или женщинам находят жилье, работу, после чего они начинают новую жизнь. Работают Дома мам за счет спонсоров.