Куда обратиться, когда кажется, что помощи ждать неоткуда?

В Шымкенте есть дом, двери которого открыты для матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, столкнувшихся с насилием в семье. Обычно эти женщины с детьми на руках не знают, куда идти. Место, где их примут, поймут и помогут, – Дом мамы.

Айман

Со своим будущим мужем уроженка Узбекистана Айман виделась всего два раза. Девушка приехала погостить к дальним родственникам. Когда мужчина (старше на 15 лет) пришел повидаться в третий раз – он ее выкрал. Жить с практически незнакомым мужчиной под одной крышей 21-летняя Айман даже не думала, но родные настояли: мол, негоже возвращаться в родные пенаты после «такого». К тому же оказалось, что дальние родственники обо всем договорились со стороной «жениха». Так девушка переехала к мужу в Казахстан. Айман рассудила: стерпится-слюбится. Но вышло по-другому.

«С первого дня были ссоры. Свекровь меня сразу невзлюбила. Ревновала своего сына ко мне. Ей не нравилась высокая сумма калыма: слишком много отдали за меня. Не по душе ей было и то, что я не местная, приехала сюда из Ташкента. Мне нужно было документы оформлять, естественно, были траты. Ей это особенно не нравилось», – говорит женщина.

Несмотря на постоянный стресс и упреки, спустя три месяца после свадьбы Айман забеременела. Но и это не заставило свекровь сменить гнев на милость. Молодая женщина хотела развестись, но идти с ребенком было некуда. Родные не поддержали Айман и в этот раз, они тоже упрекали ее: мол, сама виновата. И все же она решилась уйти.

Несколько месяцев с сыном-первенцем она жила у родственников в Казахстане, затем, поддавшись уговорам родителей, решила дать супругу последний шанс и забеременела вторым ребенком. В один из вечеров, когда после семейного торжества Айман с мужем вернулась домой, он ее сильно избил. Руку мужчина поднимал на нее и раньше.

«В тот вечер мы съездили на кудалык, там была свекровь, и они о чем-то с мужем говорили. Когда мы вернулись, он начал придираться ко мне и в итоге ударил. До этого он тоже бил, но не так сильно. Именно во вторую беременность стал бить чаще. В тот раз избил сильно: была шишка на голове, ноги опухли, по ним он меня пультом бил. В тот вечер даже участкового вызвала, он был в шоке, потому что муж не был пьян, не курил, в трезвом уме такое сделал. В суд я не поехала: куда с ребенком, да еще и беременная поеду. Сказала, чтобы он меня просто не беспокоил больше», – рассказала молодая мать.

В Дом мамы Айман перебралась сразу после той ссоры на 31-й неделе беременности и живет вот уже пятый месяц. Родила дочку. Адрес кризисного центра, в котором помогают мамам с детьми, она нашла в интернете. Его Айман называет своим вторым домом, говорит, только здесь ее не бросили в беде.

«Главное – мы не остались на улице. Здесь есть все для детей, все удобства. Есть продукты, выдают памперсы, поддерживают морально. С мужем мы сейчас не общаемся, он и не думает меня возвращать, да и я не хочу. Иногда пишет, спрашивает, как дела у сына, про дочку даже не вспоминает», – говорит Айман.

У молодой мамы есть профессия швеи. Сейчас планирует пойти на курсы кройки и шитья, хочет стать настоящим профессионалом.

Дом мамы

В Доме мамы в Шымкенте сейчас проживают 10 мам и 8 детей. По инициативе Айдына Рахимбаева и его супруги в далеком 2013 году был открыт первый кризисный центр. В нем находятся женщины на поздних сроках беременности и с новорожденными детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Сейчас Дома мамы открыты почти в каждом регионе страны. Всего их по всей республике 21. В них за 8 лет работы оказали помощь 4700 женщинам.

Сюда могут обратиться женщины от 13 до 30 лет. Основная цель кризисного центра – снизить количество сирот по стране, сделать так, чтобы мамочки, находящиеся в безвыходном положении, не разлучались со своими детьми.

«Сначала, конечно, мы пытаемся помирить их с мужьями. Бывает, что молодых мам забирают домой родители, а случается и так, что они выходят замуж во второй раз. Иногда получается и так, что они, сдружившись здесь, объединяются и снимают на двоих-троих квартиру, живут, помогают друг другу, – пояснила координатор Дома мамы города Шымкента Калдар Тонтекова. – К нам в основном попадают молодые девушки, студентки, которые приезжают в город, чтобы учиться в колледжах и вузах. Парни их обманывают, обещая жениться. Вскоре выясняется, что они уже женаты и дети есть или разведены, но второй раз жениться не хотят. Когда узнают о беременности своих подруг, уходят от ответственности, меняют номера телефонов, не берут трубки, как будто их и не было вовсе. Разбираясь с подобными случаями, мы делаем тесты ДНК. И ни разу не было такого, чтобы тест показал, что это не отец ребенка. Всегда 99,9%».

«Уят болады» – главная проблема казахстанского общества, уверена Калдар. По ее словам, часто родители не хотят принимать дочь, говорят, вот родила вне брака, что подумают родственники, соседи. Некоторые вообще требуют: откажись от ребенка и тогда можешь возвращаться.

В кризисном центре оказывается психологическая, медицинская, социальная и юридическая помощь. Нередко в Дом мамы попадают девушки без документов, здесь им помогают их восстановить. Из-за близости с Узбекистаном оказываются в центре и гражданки соседнего государства.

«В первую очередь девушек учат адаптироваться к жизни. Они живут в домашней обстановке, сами готовят, убирают. Медсестра составляет распорядок дня, которому они следуют. Мы привозим продукты, хозтовары, обеспечиваем лекарствами. Кроме того, обучаем профессии. Есть краткосрочные курсы, туда мы направляем девушек через центр занятости. Там они могут получить специальности швеи, повара, парикмахера, визажиста и начать самостоятельно зарабатывать на жизнь», – говорит Калдар.

В Доме мамы девушки могут жить шесть месяцев. Есть возможность устроить малыша в детский сад, заработать и накопить средства, чтобы снять квартиру и начать жить самостоятельно.

По словам Калдар Тонтековой, во время карантина в Дом мамы часто стали обращаться женщины с тремя- и более детьми, причина – домашнее насилие.

Медина

Медине было 18 лет, когда мачеха выдала ее замуж за мужчину старше нее. Девушка родилась в Узбекистане, новоиспеченный супруг забрал ее на свою родину, в казахстанский город Тараз. Правда, семейная жизнь не задалась сразу, оказалось, что Медину супруг взял второй женой. Жизнь девушки разделилась на до и после, в новом доме к ней относились как к обслуживающему персоналу: принести, подать, убрать, за дочками от первой жены присмотреть. Правда, помогли с документами, оформили вид на жительство.

Когда девушка забеременела в первый раз, УЗИ показало, что будет дочка. Медина обрадовалась, ей было все равно, мальчик или девочка, главное, чтобы ребенок был здоров. Правда, мужу новость не понравилась из-за того, что вторая жена тоже не носит под сердцем наследника, начались постоянные побои. Следующая беременность – и снова девочка. Как с периодическими побоями выносила и родила здоровенькую дочку, Медина не понимает, лишь благодарит за это Всевышнего. Когда забеременела в третий раз и УЗИ вновь показало, что будет девочка, женщина решила бежать.

«Я испугалась и убежала от него, а он сразу же сжег все мои документы. Жила в Сарыагашском районе, рядом с границей, там и работала, благо добрые люди помогли, специалисты акимата тоже поддерживали. Родила дочку. Потом на меня вышли сотрудники Дома мамы. Ходили слухи, что они лишат меня родительских прав, заберут ребенка, но вышло наоборот, делают все, чтобы я не разлучалась со своими дочками», – говорит молодая мама.

В Казахстане родных у Медины нет. Родственники остались в Узбекистане, да и документы на себя и девочек нужно оформлять на родине. Женщине сделали временный сертификат, собрали деньги на поездку, но границу перейти Медина не смогла. Пограничники сказали: на вас висит долг. Что именно задолжала Медина, узнали позже. В шоке были все.

«Оказалось, что у первой жены моего мужа тоже не было документов. Я знала, что она из другой республики. Когда была там, она родила еще детей. Не знаю, каким образом, но их записали на меня, по документам они мои дочки», – недоумевает Медина.

Но на этом супруг не остановился. Мужчина решил отомстить бывшей второй жене и подал на алименты. Сейчас на Медине весит долг более миллиона тенге. В Доме мамы проконсультировались с юристами, сейчас женщину хотят направить к судоисполнителю, который завел это дело, чтобы та отказалась от «своих» по документам, но не кровных детей. Медина сдаваться не собирается.

Молдир

Около года назад в Дом мамы попала беременная Молдир. Она работала за рубежом, там встречалась с парнем, тоже казахстанцем. Когда начался карантин, девушка вернулась. На родине выяснилось, что беременна. Рассказать о случившемся домочадцам Молдир не решилась, было стыдно. Сначала жила на квартире, помогал новоиспеченный папа, присылал деньги из-за границы, поддерживал, но из-за карантина приехать не смог. Молдир решила обратиться в кризисный центр.

«Было трудно ей, ребенка родила, но начался мастит, мы ее лечили, в больницу положили. Я все время говорила ей, давай расскажем твоей маме, она – мама, она поймет. Но Молдир боялась. С родными девушка общалась, но обманывала, что работает в несколько смен и поэтому дома не появляется», – говорит Калдар Тонтекова.

В один из дней девушке все же пришлось съездить к родным, отец попросил помочь. Поговорить с мамой девушка так и не решилась, но привезла ее в кризисный центр.

«Молдир мне заранее позвонила, говорит: «Апай, я не могу сама сказать, скажите вы». Я согласилась, что делать. Они зашли. Мама думала, что дочка ее на квартиру привезла, – рассказывает Калдар. – Я провела женщину в комнату и показала девочку. Говорю, вот ваша внучка. Мать Молдир сначала была в шоке, а потом у нее началась настоящая истерика, она упала, начала рвать на себе волосы, а малышка в этот момент так заулыбалась. Потом женщина немного успокоилась и стала ругать дочь: что же ты сразу не сказала, я бы тебя поняла. В общем, потом все закрутилось. Родные девушки и отца ребенка встретились, обсудили ситуацию, провели обряд сырга салу. Теперь ждут парня из-за рубежа, он приедет, сыграют свадьбу. Свекровь у нее оказалась хорошая, а аташка вообще, оказывается, давно просил Аллаха, чтобы он дал ему внуков».

Адрес Дома мамы не раскрывают для широкой публики, отцы детей часто бывают не самыми адекватными людьми.

Анастасия НОВИКОВА

Справка РАБАТа

Телефоны кризисного центра Шымкента: 8-800-080-77-71 и 8-747-311-40-55

(координатор Дома мамы).

Информацию можно найти также на сайте dom-mamy. kz , в Facebook «Дом Мамы», [email protected], dommamy_shymkent.