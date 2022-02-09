В южном мегаполисе 19-летняя студентка решила отказаться от ребенка, чтобы не расстраивать своих родителей. Но в родильном доме ее встретили знакомые из родного села.

Арайлым (вымышленное имя) родила здорового мальчика. И почти сразу же написала отказ. Говорит родители в возрасте, внебрачных отношений не приемлют, у отца больное сердце, поэтому новость о внуке может стать «приветом из того света».

История нередкая. Подобных случаев в Шымкенте к сожалению немало. Когда в роддоме узнали об отказе, сразу же позвонили в «Дом мамы» и буквально через мгновение с девушкой уже говорила психолог.

Арайлым поведала о себе. Родители отправили ее учиться. Она познакомилась с парнем и через какое то время узнала о беременности. Срок уже был приличный, аборт сделать не решилась. От «любимого» простыл след. Все это время девушка мастерски скрывала свое положение и от родителей, и от учителей. И вроде-бы все шло как по плану, если бы не одно НО!

«В роддоме ее встретила знакомая из родного села, она все рассказала матери девушки. Буквально сразу же за ней приехала мать и сестра. Они кричали и даже били ее, требовали чтобы она оставила, отдала ребенка, потому что это уят. Потому что их никто не поймет, а если узнает отец, то им всем не сдобровать. Я поговорила с ними, сказала, что мы поможем ей. Что ребенок ни в чем не виноват», — вспоминает Калдар Жумабаевна, координатор «Дома мамы» в Шымкенте.

В итоге родные девушки вернулись в село, поддержать ее они так и не решились. Арайлым сразу после роддома переехала жить в «Дом мамы» вместе с малышом. Молодой матери помогли с питанием, проживанием и даже оплатили учебу в университете.

Весть о внебрачном ребенке разлетелась по родному селу. Родителям девушки даже пришлось переехать подальше от слухов и сплетен. А затем.. произошло то, о чем даже не мечтала Арайлым.

«Нам удалось найти парня, биологического отца ее ребенка. Оказалось, что он даже не в курсе. Он переехал в Алматы и сменил номера телефонов. Мы ездили к его родителям, рассказали историю, что у них теперь есть внук. И они поддержали и забрали Арайлым к себе. А если бы она отказалась от ребенка? Он остался бы сиротой при живых родителях», — говорит Калдар Жумабаевна, координатор «Дома мамы» в Шымкенте.

Спустя время счастливые родители сыграли свадьбу. Сегодня Арайлым мама двух прекрасных детей. А ведь все могло бы сложиться иначе. Иногда чтобы найти выход пусть даже из самого сложного положения нужно немного. Всего лишь сигнал от другого: я рядом, я готов помочь, ты не одна, говорят в фонде.