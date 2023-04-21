Кто в Шымкенте может получить льготный кредит под 2,5%

В выставочном центре Корме сегодня многолюдно. Здесь собрались порядка 400 начинающих бизнесменов и молодых шымкентцев.

Сотрудники аграрно-кредитной корпорации разъясняют условия кредитования. Сумма займа до 5-ти миллионов тенге, ставка вознаграждения — 2,5% годовых.

Аксулу Калижанкызы успешно реализует два бизнес-проекта. Об условиях микрокредитования молодая бизнесвумен узнает в интересах расширения предпринимательской деятельности.

Аксулу Калижанкызы, предпринимательница г. Шымкента:

«Сегодня мы получили ответы на все свои вопросы. Сама на данный момент имею консалтинговый центр и магазин по продаже техники. Буду ли подавать заявку на микрокредитование, я решу, посоветовавшись с супругом. Условия микрокредитования, конечно, классные, но с залогом есть проблемы. Проект предназначен для молодежи, но у большинства молодых людей нет имущества, чтобы поставить его в залог».

Микрокредитование запустили в этом году по просьбе молодых предпринимателей. Они жаловались на нехватку средств после получения гранта. Финансовую помощь окажут бизнесменам от 21 до 35 лет. Главное условие — иметь движимое и недвижимое имущество и быть зарегистрированным как ИП в течение пяти лет.

Канат Зиятов, руководитель отдела кредитования АО «Аграрно-кредитная корпорация» г.Шымкента:

«Проводим разъяснительную работу среди молодых. Начинающие предприниматели активно интересуются новым проектом. Мы уже получаем заявки, на данный момент их около 50-ти. Микрокредит бизнесмены могут получить до семи лет. Для нас привлекательны предприниматели, которые будут заниматься аграрным бизнесом. Проект будет действовать всё время, это не как государственный грант, который действует только некоторое время. Помимо этого, у нас много проектов, по которым мы выдаем кредиты бизнесменам».

Для подачи заявки необходимо сдать документы в филиал «Аграрно-кредитной корпорации». Адреса филиалов указаны на сайте agrocredit.kz. Если заёмщик не будет оплачивать вовремя счета, то корпорация в праве подать в суд. Если обе стороны не смогут достигнуть медиативного соглашения, то залог предпринимателя уйдет в собственность аграрно- кредитной корпорации.