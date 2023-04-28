Курьерам и таксистам предлагают платить налоги.

В стране запускают проект платформенная занятость. Первое время он будет работать в пилотном режиме, поэтому в нем примут участие не все, пока только желающие. Им придется зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и предоставить документы в онлайн-платформу. Ее пока тестируют. Операторы при этом ежемесячно будут изымать у них 1% от полугодового дохода.

«Особенности этого проектного пилота заключается в том, что операторы интернет платформ будут признаваться налоговыми агентами, они будут исчислять и оплачивать налоги и социальные платежи за лиц, которые заняты на их платформе. Деятельность этой категории занятых не была формализована, они были вне системы социального обеспечения», — говорит Жадыгер Тащегулов, руководитель управления департамента труда и социального партнерства МТСЗН РК.

Сначала, говорят специалисты, проект протестируют на водителях такси, затем на курьерах. Айбота Оразбаев работает курьером уже третий год. Перед тем как устроиться в компанию по доставке еды, мужчина открыл свое ИП и ежемесячно отчисляет налоги. Говорит, если за него налоги будет отчислять компания, будет даже удобнее.

«У кого есть ИП они сами за себя оплачивают. Я через ИП работаю. Ежемесячная оплата у меня, где-то 15 тысяч, там идет пенсионный и социальный», — говорит Айбота Оразбаев, курьер.

А вот большинство таксистов работают без ИП. Ведь при этом необходимо не только отчислять налоги, но и платить бухгалтеру, чтобы тот сдавал квартальные отчеты. В ассоциации таксистов Казахстана говорят, некоторые такие извозчики, работают в тени из-за задолженностей по кредитам или алиментам. Ведь в таком случае весь доход пойдет на их погашение. И когда участие в проекте станет обязательным, часть таксистов могут отказаться работать.

«С одной стороны это хорошо, государство поймет кто работает в этой сфере, сколько человек и будет информация, но есть риск того, что часть водителей не захотят или не смогут подать уведомление стать перевозчиком. Цены будут расти, единственный стимул, чтобы привлечь водителей у агрегаторов это повышение стоимости», — говорит Медет Курманов, руководитель ассоциации таксистов Казахстана.

По словам экспертов, нужно регулировать работу курьеров и таксистов не только в сфере налогообложения, но и качества предоставляемых услуг.

«Человек, который предоставляет услуги должен предоставлять качественные услуги, берем таксистов это должен быть хороший, чистый автомобили, безопасность, страхование перевозок, то есть конкретно, когда пассажир садится, за него отвечает таксист», — говорит Арсен Шакуов, президент ассоциации безопасности дорожного движения.

Также как и курьеры, которые, уверен специалист, должны платить налоги на свой транспорт и соблюдать правила дорожного движения.