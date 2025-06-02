Как выжить в жару?

Нас давно предупредили – 2025 год будет жарким. Еще в мае прогноз уже стал сбываться. Трава за городом начала сохнуть, небывало ранним оказался урожай клубники, многие уже не отключают кондиционеры по ночам.

А вот это неудивительно, ведь от палящего солнца нагреваются крыши домов, аккумулируют тепло бетонные стены наших многоэтажек и асфальт на дорогах. И все это набранное тепло «отдается» окружающему миру. Что же будет дальше, в шильде (братья-узбеки говорят: чилля)?! Как противостоять этой жаре? Давайте без паники вспомним все полезные советы.

Кто в зоне риска?

Знаю точно, что не дети школьного возраста. Наблюдения из личного босоногого детства: жара детям не помеха, наоборот, купание в речке, пешие прогулки по придорожной пыли, вишня и помидоры с огурцами, сорванные с грядки – составляющие летних радостей.

Кто точно в зоне риска, так это грудные дети, люди пожилого возраста, работяги на открытом воздухе – строители и аграрии, а также те, кто обзавелся хроническими заболеваниями.

Вот над ними нависла явная угроза получить не только тепловой, но и солнечный удар.

Чем опасен перегрев?

Высокая температура крайне негативно влияет на нашу сердечно-сосудистую систему, учащает сердцебиение и повышает кровяное давление. Потоотделение – это не что иное, как попытка организма поддерживать нормальную температуру тела. А это, в свою очередь, увеличивает риск обезвоживания.

Поэтому совет сезона – пощадите тело!

Тяжелый физический труд или занятия спортом в жару сильно увеличивают риск обезвоживания, усталости и солнечного удара, особенно у людей с хроническими заболеваниями. В таких условиях нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается, что у неподготовленных людей может вызвать сердечный приступ или инсульт.

Сильно хочется? Тогда занимайтесь спортом в кондиционируемых помещениях. Делайте перерывы, пейте воду. При первых признаках недомогания – головокружении, тошноте, слабости – прекращайте тренировку. Целее и дольше будете!

Что делать?

Правило №1. Не выходить на улицу без особой надобности в самое жаркое время дня – с 12 до 16 часов, когда солнечная активность достигает пика, а риск теплового удара максимальный.

Планируйте свою деловую активность на более прохладное время суток – утро или вечер.

А с 12 до 16 часов крайне нежелательно работать в поле, на огороде или стройке. Если нельзя отложить эту работу, то надо хотя бы организовать тень. Делать почаще перерывы, отдыхать, беречь себя, восстанавливать силы в прохладном месте.

Правило №2. В нашем климате в жаркие дни надо иметь в личном гардеробе одежду из натуральных тканей – хлопка, льна, шелка – желательно светлых тонов. Синтетика задерживает тепло и мешает дыханию кожи. Покрой одежды – свободный. Юбки и платья должны быть пристойной длины – и это не про уят. В просторной одежде жара переносится легче, покрывая все тело, она сохраняет микроклимат кожи и препятствует перегреванию.

Важная рекомендация: почаще не только меняйте, но и стирайте, ополаскивайте свою летнюю одежду. Случай из жизни моей семьи. Родная племянница училась в выпускном классе одной из школ штата Айова в США. Климат там похож на наш. Так она обратила внимание на то, что там могли ученику, который два, а то и три дня подряд приходил на занятия в одной и той же одежде, задать вопрос: у тебя дома проблемы? Почему ты не меняешь одежду?

Видимо, там точно трепетно берегут обоняние окружающих.

Очень желательны, а детям и старикам обязательны головные уборы с широкими полями. Они защитят голову от солнечных лучей, поскольку перегрев головного мозга может быстро привести к солнечному удару.

Для спасения глаз от яркого солнца и кожи от лишних морщин надеваем солнцезащитные очки. В них будет комфортнее.

Правило №3. Вода в жаркие дни – главное условие благополучия. Носите с собой бутылочку с водой. Ни в коем случае не допускайте перегрева и обезвоживания организма. Почаще дома варите компоты. Дороговаты свежие фрукты – так есть же дома старые варенья, чаи. Поищите в интернете рецепты освежающих напитков, чаев и коктейлей из мяты, лимона, каркаде. Все сгодится. Сварили – разлейте по емкостям, пейте, доливайте и снова пейте.

Здесь есть одна опасность – избегайте пить в жару сильно охлажденные напитки. Это чревато ангинами. Пейте слегка охлажденную воду, а лучше всего –хороший горячий чай.

Правило №4. Рацион. Летом в вашем меню не желательны жирные, жареные и сладкие блюда. Больше окрошки, наш вариант – коже, свежих салатов, отварной или запеченной рыбы, курицы.

Правило №5. Не оставляйте детей и животных в закрытых машинах! Даже на короткое время. Салон авто нагревается моментально. Специалисты утверждают: за пять минут ребенок может получить перегрев и тепловой удар, за 15 минут – умереть в адском пекле в запертой машине. Вам это надо?!

Правило №6. Создавайте сами микроклимат в своем доме или квартире. Как только уходит утренняя прохлада, закрывайте окна, задергивайте шторы. Понизить температуру пусть совсем ненамного позволит ежедневная привычка протирать полы по утрам. Если совсем «припекло», то смочите простыни, полотенца и развешайте их по дверям и др. Эффект прохлады увеличится, если на мокрую ткань направить поток воздуха от работающего вентилятора.

Многократно усилить эффект вентилятора можно и так: надо прямо перед пропеллером поставить пару бутылок с замороженной водой. Воздушный поток будет охлаждаться, а воздух насыщаться влагой.

Отдельно про кондиционер. Нельзя оставлять его включенным на всю ночь. В идеале – надо входить в комнату с охлажденным воздухом при выключенном кондиционере.

Есть ряд болезней – это ОРЗ, хронический гайморит, тонзиллит и отит. Для людей, страдающих ими, работающий в их присутствии кондиционер – стопроцентная гарантия обострения болезни. Будьте осторожны, примите в таких случаях защитные меры.

Правило №7. Очень эффективным спасением от жары являются водные процедуры. Они обеспечат свежее дыхание кожи. Проще всего принять душ, но не слишком прохладный, иначе пневмония вам обеспечена.

Не раз видела, как у нас на юге, люди охлаждаются: прикладывают к голове и вешают на шею влажную марлю или тонкие платки. Или носят с собой бутылочки-«брызгалки» с чистой водой. И периодически обрызгивают себя, освежают лицо, руки. Дешево и приятно.

Есть ли плюсы у жары?

Разумеется, есть. Я нашла целых пять.

Во-первых, в жару хочется меньше есть, у многих снижается аппетит. Специалисты объясняют это так: организм почти не тратит энергии на обогрев, поэтому ему требуется меньше калорий.

Во-вторых, организм под влиянием ультрафиолета начинает вырабатывать витамин D, который укрепляет кости и мышцы.

В-третьих, снижается кровяное давление и усиливается иммунитет. Такова великая сила солнечного света, который к тому же снижает риск инсультов и сердечных приступов, а также укрепляет иммунную систему.

В-четвертых, в жару мы сильно потеем. Это улучшает терморегуляцию и способствует дополнительной очистке организма.

В-пятых, в жаркие летние дни мы добрее, приветливее, щедрее. И, говорят, даже продуктивнее.

В общем, не бойтесь жары! Просто наладьте с ней здоровые отношения.

Позаботьтесь о своем авто

От жары страдают не только люди, но и автомобили. В интернете я нашла советы специалистов и опытных водителей, как защитить себя и свой автомобиль под палящим солнцем.

Совет №1. Правильно охлаждайте автомобиль. На патрубках не должно быть подтеков, нужно контролировать уровень охлаждающей жидкости и вентилятор радиатора. Лучше сразу открыть двери и окна, проветрить автомобиль, чтобы выгнать горячий воздух.

Совет №2. Проверяйте уровень других технических жидкостей. В жару они могут быстрее испаряться. Логично.

Совет №3. Следите за состоянием «дворников». Меняйте щетки стеклоочистителя: они могут быстро изнашиваться под действием ультрафиолетового излучения и жары.

Совет №4. Почаще прочищайте решетки радиатора. Насекомые, листья, пыль и другие загрязнения препятствуют обдуву двигателя и могут попадать в вентилятор.

Совет №5. Следите за давлением в шинах. Жара влияет на резину, поэтому важно контролировать давление в шинах, при необходимости спускать воздух.

Совет №6. Проверяйте аккумулятор. При повышении температуры может произойти утечка электролита.

Совет №7. Паркуйтесь в тени деревьев, домов, больших машин. Если нет такой возможности, то стоит периодически менять место парковки, чтобы машина не стояла одним боком к солнцу.

Совет №8. Используйте тепловой экран, а лучше два – для ветрового и заднего стекла. Светоотражающий тепловой экран позволит защитить салон автомобиля от прямых солнечных лучей, снизить степень нагрева деталей интерьера, даже если машина стоит под палящим солнцем.

Совет №9. Чаще мойте автомобиль. Пыль и грязь ускоряют его нагрев.

Совет №10. Не заливайте бензин до «горла»!

Совет №11. Замените салонный фильтр и проверьте работу кондиционера. Если эта мера не помогла, проверьте давление фреона в системе.

Совет №12. Проверяйте уровень охлаждающей жидкости на ровной поверхности с остывшим двигателем.

Совет №13. Не оставляйте в салоне зажигалки, дезодоранты и электронику. Зажигалка может взорваться и стать причиной пожара, поэтому нельзя оставлять зажигалки и жидкости под давлением в салоне автомобиля. Штатные детали рассчитаны на температуру перегретого салона, но дополнительное оборудование может расплавиться. При долгой стоянке на солнце снимайте антирадар и видеорегистратор.

Совет №14. Не оставляйте в салоне еду и напитки. Даже консервы и вакуумированные продукты могут испортиться в считанные часы, а жевательная резинка способна расплавиться, прилипнуть к обивке или испортить документы в бардачке или на подлокотнике.

Вино в стеклянной бутылке теряет вкусовые свойства, из пластиковых бутылок с водой выделяется бисфенол А. И хотя в минимальных дозах это вещество не опасно для здоровья, но зачем рисковать?

Жара может привести к взрыву газировки от расширения емкости: полная химчистка салона гарантирована, но полное очищение интерьера, увы, никто не гарантирует.

Совет №15. Не глушите мотор сразу после поездки. Дайте механизму остыть.

Жара – это то, что случается в наших широтах каждый год. С ней уживались наши родители, справимся и мы. Бог нам в помощь!

Подготовила Фарида Шарафутдинова