Лучшие специалисты из НИИ Алматы проводят консультации

Год назад в Таразе 40-летний Мурат Каттабеков перенес операцию по шунтированию сосудов сердца, однако проблемы с главным мотором организма не закончились.

Узнав о консультации высококвалифицированных специалистов из Алматы, мужчина пришел не задумываясь.

«В Таразе мне сделали сложную операцию на сердце, но до сих пор есть проблемы. В местной поликлинике сообщили, что в Областной клинической больнице будут принимать специалисты из Алматы, и я приехал. Меня уже осмотрели сказали, что расширены сосуды, буду обследоваться дальше, возможно, понадобится еще одна операция»,— говорит мужчина.

На прием к высококвалифицированным специалистам НИИ записались около 300 жителей Туркестанской области и города Шымкент. В течение двух дней на базе Областной клинической больницы врачи консультируют и помогают с диагностикой, а нуждающимся пациентам проведут хирургическое лечение.

Марат Пашимов, председатель «НИИ кардиологии и внутренних болезней»:

«Сегодня по утвержденному графику министра здравоохранения мы приехали в Шымкент и Туркестанскую область. Всех больных, которые не могут получить лечение, мы отбираем, и они получат лечение в нашем научно- исследовательском институте. В нашей бригаде приехали профессора: кардиохирурги, аллергологи, терапевты, эндокринологи».

По словам кардиохирурга, из Алматы после пандемии коронавируса наблюдается резкое увеличение болезней систем кровообращения. Главное- вовремя обратиться к специалистам для предотвращения тяжелых последствий.

Ахыт Багдат, заведующий отделением нарушения ритма и проводимости сердца «НИИ кардиологии и внутренних болезней»:

«Наша цель выявить или у кого уже выявлены сердечно-сосудистые заболевания, которые требуют хирургического вмешательства на высокотехнологическом уровне помочь нуждающимся пациентам особенно в селе или в сельской местности. Очень много пациентов, которые обращаются с запущенными формами».

Рабочий визит специалистов «Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней продолжится и в других регионах. Высококвалифицированные специалисты побывают в Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областях, где окажут качественную медицинскую помощь местному населению.