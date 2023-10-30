Сложную операцию на сердце провели 16-летнему мальчику в Шымкенте

Тот злополучный день мама 16-летнего подростка вспоминает с ужасом.

У её активного и жизнерадостного сына резко поднялось давление, появилась сильная одышка и учащенное сердцебиение. Сотрудники неотложки настояли на экстренной госпитализации. После полного обследования, врачи подтвердили — у пациента врождённый открытый артериальный проток, проще говоря — отверстие в сердце.

Мадина Азимова, мать 16-летнего пациента:

«Внезапно лицо и рот моего сына опухли, а давление продолжало повышаться. В больницу мы приехали на машине скорой помощи. Мы очень испугались, когда нам сообщили о диагнозе сына и сказали, что необходима срочная операция».

И вот только сейчас можно выдохнуть, самый тяжелый этап позади. Медики провели закрытую операцию и установили на сердце окклюдерное устройство. Его доставляют через сосуды по тонким проводам прямо в сердце. И уже внутри его открывают, словно зонтик. Вся процедура длится не более 25 минут.Таких уникальных операций в городской клинической детской больнице. Шымкента еще не выполняли.

Олжас Шинтасов, заведующий отделением городской детской клинической больницы г.Шымкента:

«На сегодняшний день имплантация окклюдера считается наиболее прогрессивным и малоинвазивным методом, который позволяет добиться очень хороших результатов и вернуть пациенту здоровье. У нас в больнице есть всё необходимое оборудование для проведения, таких операций».

Артериальный проток в сердце чаще встречается у недоношенных детей и считается врожденной патологией. Как только начинается легочное дыхание, артериальный проток подвергается риску окклюзии. Шымкентские врачи вовремя прооперировали подростка, подарив ему шанс на полноценную жизнь. Пока он находится под наблюдением врачей, его состояние врачи оценивают как стабильное.