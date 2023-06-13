Первую имплантацию прибора на сердце провели в Шымкенте

Это своего рода врачебный дебют шымкентских кардиологов под руководством столичного специалиста. Безупречная работа медиков и — спасенный пациент. У 67-летнего мужчины теперь есть все шансы вернуться к активной жизни.

Сложная операция по имплантации кардиоресинхронизирующего апппарата улучшит сердечный выброс. Высокотехнологичное хирургическое лечение проводится под местной анестезией с помощью современного ангиографа. Качественное изображение дает детальную картину происходящих процессов.

Аян Абдрахманов, главный аритмолог больницы управления делами президента РК:

«Обычно пациенты одни сутки лежат после операции, на второй день встают, а через 2-3 дня, если все хорошо, его можно выписывать. В дальнейшем пациент должен постоянно пить препараты от сердечной недостаточности и регулярно контролировать состояние аппарата».

Электрокардиостимулятор с функцией кардиовертера-дефибриллятора- это компактное электронное устройство имплантируемое в тело пациента. При обнаружении серьезных нарушений сердечного ритма, оно выдает сильные и короткие электрические разряды, которые помогают восстановить нормальный ритм сердца и сохранить жизнь.

Аскар Рахматалиев, главный врач больницы №2 г. Шымкента

«Кому эти устройства устанавливаются: пациентам у которых есть хроническая сердечная недостаточность, у кого может быть внезапная остановка сердца. После установки этого устройства мы улучшаем качество жизни, продолжительность жизни и возвращения к труду. Устройство устанавливается в течении полутора-двух часов. Если у человека будет нарушение ритма, то аппарат будет помогать стимулятором и если же не дай Бог остановится сердце, тогда электрокардиостимулятор сработает и сохранит ему жизнь».

Ежегодно более 40 тысяч казахстанцев умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи напоминают о необходимости регулярно проверять главный «двигатель» нашего организма. Для развития и совершенствования кардиологической помощи в Шымкент регулярно приезжают высококвалифицированные специалисты — обмениваются опытом с местными коллегами.