Многомиллионные долги шымкентцев озвучили в прокуратуре

Больше 300 злостных неплательщиков налогов и административных штрафов выявили прокуроры Аль-Фарабийского района Шымкента.

За несколько лет они задолжали свыше 19 миллионов тенге. Отказывались платить годами и разведённые шымкентцы. Неплательщики алиментов задолжали своим детям около 10 миллионов тенге.

Многомиллионные суммы были взысканы прокурорскими актами. По данным надзорного органа, должники уклонялись от родительских обязанностей из-за недобросовестных судебных исполнителей: работу свою они выполняли плохо.

Аскар Бекбауов, начальник отдела прокуратуры Аль-Фарабийского района г. Шымкента:

«Проведено межведомственное совещание с участием руководящего состава и ответственных работников прокуратуры Аль-Фарабийского района, департамента юстиции, управления центра занятости и социальной защиты и палатой частных судебных исполнителей в Шымкенте. Цель совещания – осветить положительную работу, проделанную за прошедший период и дать рекомендации по действиям, направленным на предотвращение недостатков»