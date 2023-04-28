На повышение зарплаты из бюджета выделили 4,5 миллиарда тенге

В ходе встреч акима Шымкента Мурата Айтенова с населением более 3000 проблем уже решены.

Глава мегаполиса продолжает встречаться с жителями каждого района. На отчетном совещании гражданам Аль-Фарабийского района рассказали о проводимой работе и предстоящих изменениях.

С этого года зарплата шымкентцев составит не менее 100 тысяч тенге. Об этом сказал аким города Мурат Айтенов в ходе встречи с населением. По словам градоначальника, сейчас в третьем мегаполисе 17 тысяч граждан, которые, несмотря на постоянную работу, не имеют утверждённого месячного дохода в 78 тысяч тенге. В этом году для увеличения доходов этой категории граждан выделены средства из местного бюджета.

«Мы его вычислили, в ходе консультаций с депутатами. Сейчас около 17 тыс. граждан имеют месячный доход меньше 100 тысяч тенге. В этом году с 1 апреля из местного бюджета выделим 4,5 млрд тг дополнительно и увеличим до 100 тысяч. гражданам с зарплатой в 78 тысяч тенге», — говорит аким города Шымкента Мурат Айтенов.

Сегодня работа по обеспечению занятостью граждан ведётся систематически. Так, в прошлом году при поддержке акимата были трудоустроены 65 тысяч горожан. По словам акима города Мурата Айтенова, благодаря таким мерам в Шымкенте число семей получающих АСП — адресную социальную помощь значительно сократилось.

Так если в 2021 году её получали 50 тысяч семей, то в прошлом году их число снизилось до 16 тысяч. И сегодня 5085 учреждениях имеется 10 тысяч свободных вакансий.

«Многие думают, что АСП — это постоянная помощь. Но она выделяется временно. Адресная социальная помощь даётся временно, пока человек не встанет на ноги и не сможет обеспечивать себя самостоятельно. Адресная помощь даётся в течении трёх месяцев. После истечения этого срока он автоматически исключается из АСП. Мы же сейчас прилагаем все усилия, чтобы помочь найти им работу», — сказал аким города Шымкента Мурат Айтенов.

Аким Шымкента так же сообщил, что в ходе встреч с населением решаются многие злободневные проблемы. Например, в 2022 году было проведено 533 собрания на которых поднималось 2970 вопросов. Сегодня более 70 процентов из них нашли решение. А на личном приеме Мурата Айтенова, который проходит в первую среду каждого месяца так же было решено более 3000 проблем.

«Раньше в акимате мы принимали 10-15 человек. Но для города-милионника такого количества приёмов недостаточно. И многие жители оставались с неразрешёнными проблемами. После этого мы с коллегами приняли решение и нашли возможность принимать сразу до 200 граждан в залах выставочного центра. Там рассматриваются вопросы которые можно решить на уровне руководителей управлений и акимов районов. А те вопросы которые вне их компетенции направляются ко мне. Но в любом случае все поступающие вопросы мы стараемся решать в сжатые сроки», — рассказал аким города Шымкента Мурат Айтенов.

Наблюдается сегодня и значительное пополнение городской казны. Так если в 2019 году бюджет города составлял 146 млрд тенге, то в этом году сумма достигла 613 млрд тенге.