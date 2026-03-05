Какие вопросы подняли жители Абайского района на встрече с акимом

Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков продолжил выездные встречи, на которых жители напрямую озвучивают свои проблемные вопросы. На этот раз донести свои требования и просьбы главе города смогли жители Абайского района.

Свои вопросы Габиту Сыздыкбекову задавали жители поселков, которые раньше находились на окраине города. Но город растет и расширяется и сейчас жилые массивы уже перестали быть окраиной. Там есть соответствующая коммунальная и социальная инфраструктура. Но проблемы есть, одна из них — подача питьевой воды. По словам жителей, частые аварии в системе водоснабжения доставляют им много неудобств.

Помимо инфраструктурных проблем, жителей микрорайона Игилик беспокоит нехватка социальных объектов. В районе, где проживают тысячи людей, нет медицинского пункта. В случае проблем со здоровьем людям приходится ездить в центр города.

По словам жителей, с наступлением дождей в районе начинаются серьёзные проблемы с дорогами. После осадков автомобильное и пешеходное движение — затруднёно. Об этой проблеме в акимате знают, готовится реализация решения.

Был вопрос, который касался лежачих полицейских. Один из жителей заявил, что из-за этого искусственного препятствия, его имуществу нанесен ущерб.

В ходе диалога удалось рассмотреть и решить ряд вопросов на месте.

Все обращения жителей были внесены в протокол.

Глава города определил сроки их исполнения и поручил ответственным управлениям принять конкретные меры.