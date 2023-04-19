Несколько инфраструктурных проектов реализуется в Кайнарбулаке

В населенном пункте Кайнарбулак, где проживает более 60 тысяч человек, одновременно реализуются несколько инфраструктурных проектов.

Жители массива в этом году получат доступ к электроэнергии и качественной питьевой воде. Часть населенного пункта так же получит природный газ. О ходе строительных работ в жилом массиве рассказали специалисты управления развития городской инфраструктуры.

В жилом массиве Кайнарбулак, где раньше была проблема с наличием качественной питьевой воды, в этом году завершаются работы по прокладке водопровода. На строительство из государственного бюджета выделено 6,7 миллиарда тенге. Из них 2 млрд, 900 миллионов тенге освоено в прошлом году, в этом году дополнительно выделено 3, 8 млрд тенге. По словам представителя подрядной организации, строительство идет полным ходом и уже выполнено 60 процентов работ. И есть возможность закончить раньше установленного срока.

Бахтияр Атамбеков, представитель подрядной организации:

«В этом месте мы работы закончили. Сейчас занимаемся прокладкой водопровода на этом участке. Выделенные в прошлом году деньги мы полностью освоили и сейчас идём с опережением графика».

А к электролиниям жилой массив подключат уже в мае. По общему плану, объект должен быть завершен в декабре и будет сдан в эксплуатацию в соответствии с востребованностью населением. Работы завершены на 95 процентов. Всего же, проведено 70-километров электролиний, которые обеспечат энергией 2 760 абонентов.

Арман Абдыкаликов, заместитель руководителя управления энергетики и инфраструктурного развития г.Шымкента

«Строительно-монтажные работы по прокладке линий электроэпередач в жилом массиве Кайнарбулак завершены на 95 процентов. Планируем их ввести в эксплуатацию в июне 2023 года. Подрядное предприятие ТОО «А. МЕРЕЙ И Компания», производившее строительные работы, до настоящего времени осуществляло электромонтажные работы на протяженности 68,6 км. По плану в июне 2023 года электроэнергией будут обеспечены 2 760 абонентов».

В поселке Кайнарбулак с населением более 60 тысяч человек параллельно идет и прокладка газовой сети. По словам строителей, в этом году часть работы будет завершена, и население подключится к голубому топливу. А остальные объекты перейдут на 2024 год.

Данияр Худайбергенов