Новые автобусы выйдут на линии в Шымкенте

Новыми комфортабельными автобусами пополнился автопарк в Шымкенте.

Теперь на маршруте №30, который едет в жилой массив Сайрам, транспорт обновлен на 100%. На линии 12 новых автобусов марки «King long» выйдет уже завтра.

Новый автобус одним из первых протестировал Сакен Сейитов. Водитель с 20-летним опытом говорит, что обновленная модель общественного транспорта, соответствует всем современным стандартам: кабина автобуса вместительная и оснащена видеокамерами, а также кондиционером.

Сакен Сейитов, водитель №30 автобуса:

«На старом автобусе людям было тесно, а тут просторно. У нас еще летом температура воздуха достигает до 50 градусов, было жарко, на старом транспорте не было кондиционеров. Теперь у нас есть все: и кондиционер и видеокамера. А еще рабочее место водителя довольно удобное».

Вместимость новых автобусов до 60 человек, посадочных мест около 20. В них уже встроены валидаторы, планшеты и GPS. Новые автобусы закупила компания перевозчик: стоимость каждого составила около 30 миллионов тенге. Расходы на обслуживание возьмет на себя управление транспорта, выплаты будут осуществляться за счет субсидии.

Бахтияр Абуганиев, начальник транспортной компании:

«Нам государство выделяет субсидии, благодаря этому мы пополняем автопарк такими современными автобусами. Старые автобусы теперь скорее всего продадим, если возьмут конечно. Если никто не купит, то отправим на снос».

Мухтар Коканбаев, руководитель управления АД и ПТ г. Шымкента:

«В первую очередь все зависит от эксплуатации. Есть такие автобусы, которым более 20 лет, которые хранятся как новые. Есть такие автобусы которым только два года и они могут придти в негодность. Все зависит от эксплуатации, если все будет хорошо, они будут служить как минимум 7 лет».

Качество новых автобусов оценил заместитель акима Шымкента. По словам Максута Исахова, на этом обновление автопарков не заканчиваются. Транспортные компании также планируют закупить автобусы-гармошки — состоящий из двух и даже более жёстких секций, соединённых между собой шарнирным соединением.