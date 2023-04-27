О благоустройстве дворов говорил аким с жителями Аль-Фарабийского района

Выслушать главу Шымкента и задать ему свои вопросы собрались сегодня жители Аль-Фарабийского района.

В топе актуальных проблем — благоустройство дворов и детских площадок. О новых качелях, каруселях и песочнице — мечтают десятки ребятишек, рассказывают местные жители. По их словам, последний раз детскую площадку ремонтировали 10 лет назад.

«Мы просили отремонтировать детскую площадку и оставляли заявку. Но, в план этого года, наш двор не входит. Пожалуйста, добавьте его, если это возможно»,— говорит жительница.

Мурат Айтенов, аким г. Шымкента:

«В вашем доме детскую площадку обновят в 2025 году. В первую очередь, будем строить площадки во дворах, где детских площадок вообще нет. Поскольку в вашем доме детская площадка была построена в 2013 году, строительство новой площадки запланировано на 2025 год».

Отсутствие детской площадки — не единственная проблема, рассказывают люди. Жители улицы Алимбетова подняли проблему опасного соседства. По их словам, построенная 10 лет назад котельная не соответствует требованиям.

«Самое главное, никто не знает как была построена котельная. И она не соответствует никаким требованиям. Котельная находится в 12 метрах от нашего дома. Стоит неприятный запах, мы окна не можем открыть»,— жалуется жительница.

Мурат Айтенов в свою очередь заверил, что обязательно выедет в район, где находится котельная, проведет соответствующие исследования и примет необходимые меры. На решение проблемы градоначальник попросил у жителей время.