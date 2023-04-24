ОПГ похитила контакты и обманывала жителей Шымкента через телефон

Преступная группа из жителей Тараза орудовала в Шымкенте. Члены ОПГ похитили клиентскую базу одной казахстанской фармкомпании и стали обзванивать клиентов, сообщая, что те выиграли автомобиль.

Людям предлагали оплатить налоги, которые перечислялись на счета букмекерской компании.

«Установлены 20 потерпевших, полиция продолжает поиски других жертв мошенников. По всем указанным фактам проводится расследование», — говорит Жандос Суюнбай, начальник центра по борьбе с киберпреступностью МВД РК.

О мошенниках сегодня говорили в министерстве внутренних дел. Только в первом квартале этого года интернет-мошенники обманули казахстанцев на 3 млрд тенге. Самым распространенным способом аферистов остается интернет-торговля на сайтах известных торговых площадок, в социальных сетях и мессенджерах.

«Как правило, мошенники размещают объявления на известных сайтах, таких как ОLХ.kz, Kolesa.kz, Krisha.kz и в социальных сетях. Они указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату, либо полную оплату. Для того чтобы не стать жертвой мошенников необходимо, во-первых, пользоваться проверенными сайтами объявлений. Во-вторых, договориться об оплате после получения товара. В-третьих, убедиться в наличии товара, в том числе путём видеозвонка. Если продавец находится в другом городе, попросить своих знакомых или родственников получить и переслать товар», — говорит Жандос Суюнбай, начальник центра по борьбе с киберпреступностью МВД РК.

За последние несколько месяцев увеличилось количество мошенничеств, совершённых путём привлечения различных вложений и инвестиций. Люди, в погоне за быстрой наживой, продолжают участвовать в сомнительных схемах по быстрому преумножению денег.

«С начала года жертвами таких схем стали более 500 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты. В погоне за легкими деньгами они лишились своих сбережений», — говорит Жандос Суюнбай, начальник центра по борьбе с киберпреступностью МВД РК.

Еще один нестареющий способ мошенничества – телефонные звонки от имени сотрудников банков и правоохранительных органов. Фрод-звонки, совершаемые из зарубежа, операторы связи научились распознавать и блокировать. Только с начала года пресечено более 15 миллионов таких звонков.

«Сотрудники банков или полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецопераций по телефону. МВД совместно с банками реализуются дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов, в том числе по оперативному взаимодействию с полицией», — говорит Жандос Суюнбай.

В МВД также напомнили, что в стране продолжается акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 88 млн тенге. За две недели казахстанцы сдали более 600 единиц огнестрельного оружия. Сумма выплат за добровольную сдачу огнестрельного оружия варьируется от 34 до 345 тысяч тенге за каждую единицу. Выплаты зависят от вида оружия и его технического состояния.