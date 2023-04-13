Пьяный мужчина облил сожительницу бензином и поджег

В Туркестанской области Тюлькубасском районе едва не случилась трагедия на почве ревности.

42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей, приревновав ее к другому мужчине. Взяв пластиковую бутылку с бензином, он облил женщину, и пока потерпевшая растерявшись стояла с опущенной головою вниз, что бы бензин не попал ей в глаза, подсудимый зажег спичку и бросил на нее.

Вспыхнувший огонь, к счастью, удалось потушить в скором времени. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая получила 10% повреждения поверхности тела: лица, шеи, грудной клетки. Эти повреждения относятся к средней степени тяжести вреда здоровью.

«Приговором суда, подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 107 УК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. И подвергнут к принудительному труду по 100 часов в течение всего срока отбывания наказания», — рассказали в районном суде.