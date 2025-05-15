Средняя производительность труда выросла

Средняя производительность труда в Казахстане за прошлый год выросла на 3,6%. Но за этими цифрами скрывается значительный разрыв между регионами.

Производительность труда — это показатель, отражающий, сколько товаров и услуг в среднем производит один работник за год в том или ином регионе. Лидерами рейтинга стали Атырауская область, Улытауская область, Алматы и Астана. В числе отстающих — Туркестанская, Жамбылская и Алматинская области.

Разница между регионом-лидером и регионом-аутсайдером достигает восьмикратного уровня. При этом, парадоксально, даже в лидирующих регионах в прошлом году наблюдалось снижение производительности труда.

«То что произошло с производительностью труда в разрезе регионов полностью совпадает с тем, что происходило с экономикой страны в целом. Регионы специализирующиеся на добыче нефти и газа, финансовом секторе, машиностроении, металлургии, там производительность труда чуть выше, чем в тех регионах, которые специализируются на сельском хозяйстве», — говорит Сергей Домнин руководитель KURSIV RESEARCH.

Высокая производительность труда — залог эффективной экономики. Она позволяет снижать себестоимость продукции, повышать доходы компаний и сдерживать рост цен. Кроме того, рост производительности открывает возможности для увеличения заработных плат, роста налоговых поступлений и укрепления позиций региона на рынке.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Там где ниже производительность — говорит об эффективности поддержки государства и местного исполнительного органа. Возможно меньше выделяются средства на эти регионы, государству стоит учитывать при распределении ресурсов по регионам производительность труда на региональном уровне».

Эксперты подчёркивают: необходим более детальный подход. Важно анализировать производительность не только по регионам, но и по отраслям. Только комплексная оценка даст полную картину, где именно требуются реформы. Это позволит повысить эффективность экономики и подтянуть отстающие регионы.