Шымкентские куличи уже не те, они стали в два раза дороже

Православные казахстанцы готовятся к предстоящей пасхе. Праздник в этом году выпадает на 16 апреля.

Главное угощение на пасхальном столе – куличи. Многие семьи пекут их сами, некоторые заказывают или покупают в супермаркетах. В этом году пасхальный стол обойдется дороже прошлогоднего. Цены на продукты заметно выросли.

Анастасия Семёнова готовит заказы к предстоящей пасхе. Печет много – чтобы и покупателям хватило, и дома угощения остались. Главный секрет удачной выпечки, говорит девушка, это качественные ингредиенты, мука, масло и яйца. Сверху — нежная глазурь и украшения из шоколада и посыпок. Говорит, в этом году продукты значительно подорожали, пришлось поднять и прайс на выпечку.

«В прошлом году я продавала куличи от 700 тенге до 1000, в этом году от 2000 до 3000. Цены зависят от размера и веса, также от украшений», — говорит Анастасия Семёнова, кондитер.

За год продукты в стране резко подорожали. Так, самый необходимый ингредиент на пасху- яйца тоже поднялись в цене. Если лоток 30 штук в прошлом году стоял около 1000 тенге, в этом году уже обойдется почти в 2000 тенге. Сахар подорожал на 100 тенге. Прайс на муку возрос почти в 2 раза.

Казахстанцы отмечают, что цены поднялись даже на посыпки, которыми украшают выпечку. В супермаркетах же куличи можно приобрести за 500-700 тенге. Но хозяйки признаются, готовить дома самим дешевле, да и рецепты у всех разные. Правда, из-за цен угощений на столе будет меньше, чем годом раньше.

«Сама готовлю, но иногда покупаю, в этом году дороже будет стоить, процентов на 30 а то и больше», — говорит покупательница.

«Самой дешевле печь, особенно когда большая семья, хорошо бывают скидки, сейчас в основном покупаем по скидкам товары. На все цены подорожали, уже гораздо меньше будем делать», — говорит покупательница.

Пасхальное богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 15 на 16 апреля. Особым событием праздника станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Благодатный огонь доставят во все храмы страны.

«Хотелось бы всех поздравить с Воскресеньем Христовым. Сейчас наступает время радости, праздника, семейного застолья. В Великую субботу всегда Господь посылает благодатный огонь. Если господь ниспошлет его, значит год мы еще проживем до следующего благодатного огня. Мы будем его ждать в Шымкенте. Заканчивается пост, наступает время праздника. Ходите в гости, делитесь радостью с окружающими. Мы освещаем куличи и снедь. Первое освещение будет в субботу с 4 до 6 вечера. А традиционное после литургии божественной будем освящать куличи, яйца и снедь, это будет продолжаться в течение дня. Приходите, с праздником, делитесь радостью и дай бог, чтобы эта пасха была радостной и счастливой», — говорит отец Александр, протоиерей Свято-Никольского кафедрального собора г. Шымкента.

Светлое Христово Воскресение — самый древний христианский праздник. Он символизирует победу жизни над смертью и традиционно считается важнейшей датой в православном календаре.