Шымкентцы недовольны закрытием детсада: дети остались на «улице»

В Шымкенте родители выразили недовольство закрытием частного детского сада. По их словам, детей и воспитателей выгнали буквально за один день.

Родители 300 детей теперь не знают куда их пристроить.

«В нашем микрорайоне много многоэтажек, много детей. Все родители водили их в этот детский сад. Теперь что нам делать?», — говорит Айнур Шора, родитель.

Родители не знают, что им делать, ведь перевести малышей в другой детский сад посреди учебного года практически нереально.

«Мы обошли другие детские сады. Ни в одном нет мест. Что нам сейчас делать, с кем оставлять детей? Мы уже несколько дней не можем найти выход из ситуации», — говорит Маржан Тургумбаева, родитель.

Не у дел остались не только малыши, но и 50 сотрудников детского сада.

«Что будет с нами, где нам сейчас искать работу? Почему они устанавливают свои законы, не думая о простых людях?», — говорит Динара Куатова, методист детского сада.

Оказалось, что между арендатором и владельцем детского сада заключён договор до конца текущего года. Для его расторжения требуется уведомить сторону за месяц. Связаться с предпринимателем, который вдруг решил закрыть детский сад, журналистам не удалось. В управлении образования заверили, дети на улице не останутся.

«Здесь рядом есть 6 государственных и 8 частных детских садов. Мы найдем там места для детей. Кроме того уже через месяц, 25 мая вновь освободятся места», — говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента.

Без работы не останутся и сотрудники дошкольного учреждения, пообещала главный педагог Шымкента.