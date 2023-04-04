Сильных языковедов наградили в Шымкенте

В Шымкенте прошёл конкурс «The best teacher» среди учителей английского языка городских школ.

Смотр был организован городским учебно-методическим центром по языкам Управления культуры Шымкента. В ходе конкурса учителя выявляли лучших преподавателей английского языка. По итогу смотра лучшие наработки участников возможно будут взяты на вооружение и в других школах города.

Лучших учителей английского языка выбирают среди 30 участников конкурса из разных школ Шымкента. Каждый из претендентов обладает собственной методикой подачи предмета и должен доказать преимущество своей техники преподавания. Оценивают уровень конкурсантов преподаватели вузов и специалисты городского учебно-методического Центра по языкам.

«Конкурс проходит в три этапа. На первом этапе участники представляют жюри своё портфолио. На втором этапе конкурсанты должны показать инновационные методики, которые они применяют на уроках для освоения и закрепления материала. В ходе третьего этапа, они должны спеть на английском языке песню или рассказать стихотворение, или показать какую-нибудь постановку», — рассказывает директор городского учебно-методического центра по языкам Гульмира Жанысбекова.

Как говорят организаторы конкурса, сегодня существует множество инновационных решений, как организовать уроки изучения иностранных языков таким образом, чтобы дети могли ими овладеть в короткий срок. Поэтому жюри с интересом наблюдает за всеми выступлениями конкурсантов, которые уже не первый год преподают английский язык в школах.

Фируза Хабибзиярова работает учителем в средней школе № 30 имени Жандосова. До этого 11 лет изучала английский язык, в том числе обучаясь в университете.

«Мероприятие проходит на высшем уровне. Мне очень нравится, что здесь собрались очень сильные коллеги, у всех высокий уровень английского языка. Я очень рада что участвую в конкурсе. Конечно мы все хотим стать первыми. Будем надеяться на победу», — говорит участница конкурса Феруза Хабибзиярова.

Как признаются в отборочной комиссии, выбрать лучших было сложно. У всех участников высокий уровень знания английского языка. В итоге главный приз получил учитель специализированной школы «Дарын» Олимжон Султон.

Первое место присуждено преподавателю английского языка 15-ой школы имени Менделеева Альбине Нуриевой.

Второе место разделили Гульназ Пернебай и Феруза Хабибзиярова — учителя школы-гимназии № 64 и средней школы № 30.

Третье место присуждено преподавателям английского языка колледжа энергетики и связи, медицинской академии и 135-ой школы Шымкента — Айдане Бесеновой, Айше Тастемир и Айдын Бегимкуловой. Все победители награждены ценными призами.