Тучи насекомых атакуют жителей Туркестанской области

Насекомые терроризируют жителей Туркестанской области, предает OTYRAR.

На комаров и мошек жалуются жители Арыси и Отырарского района. Гнус с начала весны изрядно попил крови, но после дождей его стало еще больше, рассказывают местные жители.

По словам сельчан, гулять на улице стало настоящей проблемой. Тучи мелких крылатых насекомых атаковали огороды, дачи и даже посевы фермеров. Страдают больше всего от вредителей животные: от их укусов они начали массово погибать.

Хамит Адасханов, житель Отырарского района:

«От насекомых сейчас страдают, как и птицы, так и наши животные. Дети даже на улице не могут поиграть. Мы не знаем, что делать с этими вредителями. От укусов насекомых гибнут даже наши цыплята и жеребята лошадей. Мы из-за насекомых теперь даже не можем работать. Место укуса опухает, зуд беспокоит ночью и не дает спать».

От нашествия насекомых сельчане страдают ежегодно. Но в этом году оценили степень распространения как очень сильную. Поэтому, в этом году на борьбу с крылатыми насекомыми из бюджета выделили 644 миллиона тенге. Дезинфекционные работы проводятся в местах массового распространения. Однако, специалисты говорят, что полностью уничтожить вредителей невозможно.

Кайрат Ермен, заместитель директора ТОО «Сәтті түлік»:

«Исследовательские работы начались с 9 утра. Мы выявили 6 точек, где обитают вредители. Там мы используем биологические препараты. Препарат уже дважды применили. Насекомых изучаем в лаборатории. Результат должен выйти 25 апреля. Потом начнем третий этап работ».

По данным специалистов, причиной увеличения количества насекомых является неравномерность воды в Коксарайском водохранилище. Жители в свою очередь уверяют, что с каждым годом появляется новый вид комаров, которые разносят по стране различные заболевания.