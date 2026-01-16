В Шымкенте заработал новый путепровод

Ещё месяц назад улица Момынова была настоящим испытанием для водителей. Пробки, сигналы машин и долгие минуты ожидания на железнодорожном переезде стали привычной картиной. Сегодня всё иначе.

В эксплуатацию введён новый путепровод длиной 132 метра. Теперь транспорт движется без остановок. Объект соединил восточную часть города с центральными районами, обеспечил безопасный проезд через железную дорогу и заметно разгрузил движение.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

«Основные строительные работы начались в апреле 2025 года. Конкурс был проведён в декабре 2024-го. С декабря по март специалисты перенесли инженерные сети, которые мешали строительству. После подготовки площадки началось возведение объекта».

Но на этом работы не заканчиваются. Чиновник заверил, что водителей порадует не только отсутствие пробок, но и комфорт. Совсем скоро на улице появятся новые фонари, которые улучшат видимость в ночное время и повысят уровень безопасности на дорогах

Еркингуль Оспаналиева, генеральный директор ТОО «Береке»:

«Мы работали и в жару, и в холод. Первый этап закончили в срок. Сейчас уложен первый слой покрытия. Второй слой будет позже. Трещин бояться не стоит, там предусмотрены деформационные швы. Ведутся работы по освещению. Готовность объекта около 90 процентов. Полностью завершить строительство планируем в мае 2026 года. Путепровод рассчитан на большой поток машин. Все выполнено строго по проекту. Гарантия на работу-50 лет».

На строительство железнодорожного путепровода из госбюджета выделили 8,5 миллиардов тенге. До конца 2026 года планируется открыть автопутепровод на улице Тиленшина. Также продолжается строительство развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Толеметова.