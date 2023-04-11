В Шымкенте предпринимателю необоснованно начисляли налог

А именно, речь идет о налоге на наружную рекламу. Предприниматели Шымкента переплачивали данный налог необоснованно и к этому причастно Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Суммы небольшие, и все же расхождения в данных заметил предприниматель и обратился за помощью в Антикор Шымкента. В своем заявлении он просил ведомство проверить законность начисления налогов за размещение наружной рекламы.

При разбирательстве оказалось, что должностные лица Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений завышали площади рекламы, по которым ДГД рассчитывал ставки налогов.

Антикор направил письмо о восстановлении нарушенных прав предпринимателя. В итоге переплаченные деньги вернули владельцу, а сотрудника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений привлекли к дисциплинарной ответственности.

К слову, Антикоррупционная служба просит предпринимателей, которые не согласны с решением государственных органов, напрямую обращаться по адресу Казыбек би,3 или же звонить на номер 1424.