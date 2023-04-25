В Шымкенте разработали особую жилищную программу

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Данияр Худайбергенов
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Ипотека

В этом году в Шымкенте будет запущена программа «Qamqor». Этот проект поможет решить жилищный вопрос не только очередников, но и специалистов разных сфер.

Об этом рассказала руководитель управления жилья города Шымкента Жанат Утебаева.

Программа «Qamqor» рассчитана на тех горожан, кто не смог приобрести жильё в рамках других программ. Принять участие в ней могут врачи, медсестры, санитары, педагоги, воспитатели, преподаватели вузов и колледжей, научные сотрудники, работники сферы культуры и спорта, журналисты, работники энергетической отрасли и филиала НАО «Государственная корпорация».

«В ходе реализации данной программы приоритет будет отдан доступности жилья для работающей молодежи в возрасте до 35 лет. Жилье также можно найти и купить на первичном или вторичном рынке. Максимальная сумма займа составляет 20 млн тенге. Первоначальный взнос по кредиту-10%, годовая ставка-5%, далее снижается до 3,8% годовых. Таким образом можно снизить ставку по ипотеке. Возможность снижения выплат по займу будет доступна для граждан», — рассказала руководитель управления жилья города Шымкента Жанат Утебаева.

На этот год в рамках программы «Qamqor» выделено из бюджета 3 миллиарда тенге. На первом этапе жильё смогут получить 150 человек. В рамках программы предоставления рабочей молодежи арендного жилья без права выкупа в Шымкенте с 2020 по 2022 годы квартирами были охвачены 2061 человек.

В этом году по программе рабочей молодежи арендным жильем планируется обеспечить ещё 888 граждан. Прием заявок на конкурс по этой программе будет осуществляться через электронный портал. С этого года изменился и возрастной ценз участников молодёжных программ.

«С этого года в категорию молодежи имеющей право получить государственную поддержку в обеспечении жильем включены граждане возрастом до 35 лет. Ранее на такую помощь могли рассчитывать казахстанцы в возрасте лишь до 29 лет. Участник программы должен иметь регистрацию в Шымкенте за последние 3 года до подачи заявления и не иметь в собственности жилья», — отметила руководитель управления жилья города Шымкента Жанат Утебаева.

Всего же в 2023 году в рамках государственной программы в Шымкенте выделено
324 арендные квартиры для социально уязвимых слоёв населения — многодетных семей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и государственных служащих стоящих в очереди на жильё, 888 квартир для работающей молодежи. Ещё 1919 квартир на начало года планировалось выделить на кредитной основе. Это число возможно ещё увеличится еще на 118 квартир.

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