В Шымкенте ветераны ВОВ получат по 1 млн 242 тысячи тенге

В Шымкенте осталось всего 3 ветерана Великой Отечественной войны. В преддверии Дня победы на их счета перечислят по 1 млн 242 тысячи тенге, передает OTYRAR.

Это единовременная денежная помощь, которая выдается раз в год. Размер соцпомощи был утвержден еще в 2019 году — это 360 МРП. В этом году она составила 1 242 000 тенге. Об этом рассказали в пресс-службе акима Шымкента.

Кроме того, согласно решению маслихата в преддверии праздника ветеранам тыла выплачивается 12 МРП или 41 400 тенге. На сегодняшний день в Шымкенте проживают 2183 ветерана тыла.