В Шымкенте женщина убила сожителя и сама же сдалась полиции

Страшное убийство произошло в минувший понедельник в Аль-Фарабийском районе Шымкента.

Тело 31-летнего мужчины было найдено в одной из многоэтажек города по улице Айбергенова, передает OTYRAR. Как стало известно, мужчина проживал вместе с 29-летней женщиной в гражданском браке. В ходе бытового конфликта женщина схватила кухонный нож и вонзила в грудную клетку жертвы. Мужчина от полученной травмы скончался на месте. О случившемся подозреваемая сама сообщила в полицию спустя сутки.

«Следственно-оперативная группа установила, что 24.04.2023 года между сожителями в квартире по улице Айбергенова произошел конфликт, вследствие которого гражданка нанесла мужчине удар кухонным ножом в область груди. От полученной травмы последний скончался на месте происшествия. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 99 УК РК «убийство». По делу назначен ряд судебных экспертиз», — прокомментировали в пресс-службе ДП Шымкента.

Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Ведется досудебное расследование.