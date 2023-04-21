В Туране строится еще один Дворец школьников

Строительный бум захлестнул южный мегаполис. Наряду с жилыми комплексами в городе идет активное строительство комфортных школ, а теперь плюс ко всему в микрорайоне Туран приступили к строительству Дворца школьников.

Объект масштабный. Его стоимость составит около 9,4 млрд тенге. Строить его будут по формату первого Дворца школьников, который находится в микрорайоне Нурсат.

Проект оснащен по последнему слову техники. Для детей доступны кабинеты робототехники,3 Д моделирования, кройки и шитья, хореографии, лаборатории биотехнологии, химии и практической физики, клуб ораторского мастерства. Для будущих журналистов во Дворце школьников создадут собственный медиацентр с профессиональным оборудованием. Для развития спорта: бассейн и боевые искусства. Общая стоимость проекта в микрорайоне Нурсат составляет 8,3 млрд тенге. Второй будет еще лучше и дороже на 1 млрд. Его по плану сдадут в эксплуатацию в 2025 году.

Одним словом, проект станет точкой притяжения юных талантов, местной детворы и поможет эффективно проводить время свободное от уроков.

Эти проекты строятся по инициативе Касым-Жомарта Токаева. Главная цель- обеспечить школьников комфортными условиями для раскрытия творческого потенциала и талантов.

Кроме того, в Шымкенте в 2021 году стартовало строительство Центра детского творчества. А еще пока что определили свободные земельные участки для строительства 2 лагерей.