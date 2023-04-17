В Жанаозене разбирают завалы, три человека погибли

Сегодня, 17 апреля утром, в Жанаозене в многоэтажном доме прогремел взрыв, обрушился подъезд.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные силы. Под завалами ищут людей. Сообщается, что на данный момент из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших. Госпитализированы 8 человек.
Площадь обрушения составила 150 кв. м. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, военнослужащие Нацгвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры.
Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев заявил, что предположительно взорвалась газовая смесь.
В Казмунайгазе заверили, оставшихся без крыши над головой жанаозенцев обеспечат новым жильем.