В Жанаозене разбирают завалы, три человека погибли

Сегодня, 17 апреля утром, в Жанаозене в многоэтажном доме прогремел взрыв, обрушился подъезд.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные силы. Под завалами ищут людей. Сообщается, что на данный момент из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших. Госпитализированы 8 человек.

Площадь обрушения составила 150 кв. м. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, военнослужащие Нацгвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры.

Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев заявил, что предположительно взорвалась газовая смесь.

В Казмунайгазе заверили, оставшихся без крыши над головой жанаозенцев обеспечат новым жильем.