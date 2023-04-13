Водители общественного транспорта начали проходить переаттестацию

10 транспортных компаний проверят на знание правил дорожного движения. Также была создана рабочая группа, куда вошли представители инспекции труда, профсоюза, полиции, акимата, а также ассоциации перевозчиков.

Они будут участвовать в рейдах по проверке состояния городских автобусов. Досконально изучат и документацию перевозчиков.

Автопарк, чей автобус насмерть сбил пять человек, могут лишить лицензии. Департамент полиции направил представление в акимат. Полицейские считают, что компания больше не должна перевозить пассажиров. Сейчас она обслуживает 35 городских маршрутов и имеет 539 автобусов. Окончательное решение пока не принято, сообщили в акимате.

«В данное время проводится досудебное расследование по статье 345 часть 4 уголовного кодекса РК, назначены экспертизы. Водитель находится под стражей. Кроме этого нами направлено представление в акимат города Шымкента о лишении лицензии фирмы «Шымкент bus» на перевозку пассажиров«, — говорит Нурдаулет Суйеубеков, начальник управления дознания ДП г.Шымкента.

Напомним, 8-го апреля жуткие кадры из Шымкента потрясли казахстанцев. За несколько секунд до рокового столкновения, люди подходят к пешеходному переходу. Всех шестерых на полной скорости сбивает словно ниоткуда возникший автобус. Трое погибли на месте, двое — скончались в больнице. За жизнь шестой пострадавшей борются врачи.