«Войны в мире происходят от национального высокомерия»: Токаев

Сегодня в столице проходит XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана.

«Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие» — с такой повестки была начата работа делегаций. На сессии вместе с Главой государства обсуждаются вопросы укрепления взаимопонимания представителей всех этнических групп.

Также в столицу для этих целей прибыла делегация из Шымкента. Это руководство города, депутаты маслихата, председатели городских этнокультурных объединений, руководители структур при АНК, городское представительство РОО «Ассамблея жастары». Всего в составе делегации 21 человек.

Президент отметил, что в многонациональном Казахстане, главная цель- сохранить мир и единство. Известно, что в нашей стране в мире и согласии проживают около 130 национальностей. Казахстан в свое время стал родным домом для людей разных этнических групп и религиозных взглядов. Касым-Жомарт Токаев считает, что ни в коем случае нельзя допускать национального высокомерия.

«Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Мы – дети одной земли, сыновья и дочери одного народа! Нам всем хватит места на бескрайних просторах Великой степи. Нам всем есть, что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить. Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков – все в наших руках», — сказал Касым-Жомарт Токаев.