81-летний дедушка из Шымкента удивляет своими способностями

Удивительной выносливостью обладает 81-летний житель Шымкента Талипбек Альжанов.

Аксакал в свои 81 бегает по утрам, не хуже молодежи отжимается, тренированное тело не боится нагрузок. По пауэрлифтингу он серебряный призер Кубка Азии. В прошлом году Талипбек Альжанов завоевал бронзу на мировых соревнованиях. Главная цель его жизни — это пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и своих сверстников. По его словам, спорт это самое эффективное и доступное лекарство.

«В детстве я заболел бруцеллезом-ревматизмом. Я не мог ходить и самостоятельно садиться. Врачи назначили мне лекарства, но я их не пил. Одевал теплые штаны и бегал летом и зимой. Через полгода опять проверился, и о чудо! Доктора были удивлены, таким образом я победил ревматизм. И с тех пор я не бросал спорт», — рассказывает аксакал.

Талипбек ата говорит, особые отношения со спортом завязались еще в детстве. Мальчик пробовал себя в легкой атлетике, боксе и каратэ. К 50 годам Талипбек Альжанов стал заниматься армреслингом и пауэрлифтингом. И даже сейчас, в свои 81, аксакал даст фору молодежи. Он посещает зал 3 раза в неделю по несколько часов.

«У меня все расписано по дням и часам. После тренировки на снарядах я даю себе отдых, боксирую. Бокс учит не потерять равновесие держать удар и быть всегда в форме. В минувшие выходные я проверил себя, поднявшись выше реки Сарайгыр в горы Алатау. Природа Каскасу , свежий воздух меня вдохновляет и мотивирует. Жизнь прекрасна. Люди моего возраста, и те, кто младше меня все время жалуются там болит, здесь болит. Ленятся, не хотят ходить пешком, двигаться, не то что заниматься спортом. Человек не осознает, что этим безразличием он разрушает свое здоровье. Наблюдая за ними, у меня появляется еще больше желания заниматься спортом»,— говорит Талипбек ата.

Дедушка уверен, что совместные тренировки ума и тела дают колоссальные результаты. Его каждое утро начинается с легкой пробежки. Таким образом можно отодвинуть старость на несколько лет и быть примером ловкости, силы и здорового тела даже тем, кому за 80.