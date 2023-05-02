Акимат Шымкента открыл двери для студентов

О новых возможностях на госслужбе рассказывают студентам в городской администрации.

День открытых дверей для молодежи начинается со специальной экскурсии, чиновники рассказывают, как работает фронт-офис открытого формата и что входит в обязанности сотрудников.

Индира Жунисбекова учится на втором курсе. Студентка политехнического колледжа впервые получила возможность познакомиться с работой госслужащих изнутри. Девушка говорит, в будущем хочет работать в акимате, чтобы помогать людям.

«Работа в правительстве означает, что все люди работают вместе. Я думаю, что государственный служащий должен быть ответственным и уметь слушать людей»,— сказала девушка.

В дне открытых дверей приняли участие выпускники высших учебных заведений и колледжей. Заместитель руководителя аппарата акима Шымкента Баглан Асанбаев, разъяснил структуру и значение государственной службы, отметив, что встреча поможет студентам поступить на государственную службу.

Баглан Асанбаев, заместитель руководителя аппарата акима г. Шымкента

«20 процентов государственных служащих в администрации города составляют молодые люди в возрасте до 29 лет. Сегодняшняя встреча очень важна для повышения интереса молодого поколения к государственной службе. Администрация города всегда готова оказать поддержку в этом направлении».

В завершение экскурсии студенты собрались в актовом зале, где им рассказали о способах отбора граждан на государственную службу и изменениях, внесенных в законодательство. Кроме того, все присутствующие могли задать интересующие вопросы. Организаторы надеются, что подобные мероприятия дадут молодым людям толчок, и в будущем они обязательно свяжут свою жизнь с государственной службой.