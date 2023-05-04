Дерево упало и придавило легковой автомобиль в центре города

4 мая на пересечении улиц Кабанбай батыра и Ерманова от сильного ветра, дерево упало на легковой автомобиль, передает OTYRAR.

Только чудом зеленое насаждение повредило лишь багажник.

Согласно критериям о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, к опасным метеорологическим и агрометеорологическим явлениям относится скорость ветра при порывах 18 м/сек и более. Сейчас в Шымкенте порывы ветра достигают 23 м/с.

«Мы просим граждан соблюдать все меры предосторожности. Будьте внимательны, не отпускайте маленьких детей на улицу», — советуют шымкентские спасатели.